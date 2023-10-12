Глава Министерства иностранных дел Чехии Ян Липавский вызвал на срочный разговор российского посла Александра Змиевского из-за преступления армии РФ против поселка Гроза.
Речь идет о ракетной атаке "Искандером" от 5 октября, когда оккупанты убили на поминках в Харьковской области 56 человек. О намерении Липавского вызвать посла РФ сообщил чешский МИД, пишет České noviny.
"Мы можем подтвердить, что министр Липавский через своего заместителя принял решение вызвать российского посла из-за недавнего варварского нападения на мирных жителей в селе Гроза", - говорится в сообщении.
Отмечается, разговор со Змиевским доверили заместителю министра Яну Мариану. Он акцентировал российской стороне, что Чехия поддерживает Украину и получил встречные обвинения от посла РФ. Змиевский утверждает, что Россию необоснованно обвиняют в преступлении.
"Конечно, мы решительно отвергли необоснованные обвинения в адрес России и вооруженных сил РФ. Однако диалог не состоялся", - заявил российский дипломат.
Чехия даже не захотела слушать аргументы России относительно этой атаки, заявили в посольстве РФ.
РФ устроила массовое убийство украинцев в поселке Гроза
Напомним, армия РФ ударила "Искандером" по Харьковской области днем 5 октября, попав в кафе, которое находилось в поселке Гроза. Людей, находившихся внутри, разорвало на части. Соответствующим образом высказался начальник Главного управления Нацполиции в Харьковской области об этом инциденте. В кафе во время атаки люди проводили поминки: брат погибшего героя ВСУ решил его перезахоронить, но погиб вместе с близкими. По состоянию на утро 12 октября известно о смерти 56 украинцев из-за соответствующего преступления РФ. Оно вызвало возмущение у всего мира, однако представители российского правительства, традиционно, прокомментировали это убийство циничным заявлением.