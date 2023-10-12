Речь идет о теракте армии РФ по Харьковской области, когда оккупанты ударом ракеты "Искандер" убили 56 украинцев на поминках.

Глава Министерства иностранных дел Чехии Ян Липавский вызвал на срочный разговор российского посла Александра Змиевского из-за преступления армии РФ против поселка Гроза.

Речь идет о ракетной атаке "Искандером" от 5 октября, когда оккупанты убили на поминках в Харьковской области 56 человек. О намерении Липавского вызвать посла РФ сообщил чешский МИД, пишет České noviny.

"Мы можем подтвердить, что министр Липавский через своего заместителя принял решение вызвать российского посла из-за недавнего варварского нападения на мирных жителей в селе Гроза", - говорится в сообщении.

Отмечается, разговор со Змиевским доверили заместителю министра Яну Мариану. Он акцентировал российской стороне, что Чехия поддерживает Украину и получил встречные обвинения от посла РФ. Змиевский утверждает, что Россию необоснованно обвиняют в преступлении.

"Конечно, мы решительно отвергли необоснованные обвинения в адрес России и вооруженных сил РФ. Однако диалог не состоялся", - заявил российский дипломат.

Чехия даже не захотела слушать аргументы России относительно этой атаки, заявили в посольстве РФ.

РФ устроила массовое убийство украинцев в поселке Гроза

Напомним, армия РФ ударила "Искандером" по Харьковской области днем 5 октября, попав в кафе, которое находилось в поселке Гроза. Людей, находившихся внутри, разорвало на части. Соответствующим образом высказался начальник Главного управления Нацполиции в Харьковской области об этом инциденте. В кафе во время атаки люди проводили поминки: брат погибшего героя ВСУ решил его перезахоронить, но погиб вместе с близкими. По состоянию на утро 12 октября известно о смерти 56 украинцев из-за соответствующего преступления РФ. Оно вызвало возмущение у всего мира, однако представители российского правительства, традиционно, прокомментировали это убийство циничным заявлением.

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