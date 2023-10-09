По состоянию на сегодня идентифицировано 49 тел.

В селе Гроза Харьковской области после ракетного удара россиян 5 октября считаются без вести пропавшими пять человек. Об этом сообщил начальник Главного управления Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко.

"Продолжается идентификация тел погибших в селе Гроза. Уже идентифицировано 49 тел, считаются без вести пропавшими пять человек", - рассказал он.

Начальник следственного управления полиции Харьковщины Сергей Болвинов отметил, что специалисты продолжают работать с образцами ДНК, отобранными у родственников.

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"Российская ракета разорвала людей так, что криминалисты и следователи имеют десятки таких фрагментов – тщательно работают с каждым, собирая погибших буквально по кусочкам", - добавил полицейский.

Ракетный удар по Грозе Харьковской области - что известно

5 октября российские оккупанты нанесли ракетный удар по селу Гроза Харьковской области, попав в кафе и магазин, находящиеся в одном здании. Во время атаки в кафе и возле него находились около 60 человек, которые пришли почтить память павшего военного Андрея Козыря. Он погиб в первые дни полномасштабного вторжения и был похоронен на военном кладбище в Днепропетровской области. Сын погибшего, который тоже был военным, решил перезахоронить тело отца в родном селе.

Сейчас известно о гибели 52 человек в результате вражеского удара, среди них - сын перезахороненного военного, его жена и члены их семьи.

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