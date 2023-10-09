В результате удара РФ по Грозе погибли 52 человека, еще пятеро – пропали без вести.

Постпред России в ООН Василий Небензя отличился новым бредовым заявлением по поводу развязанной против Украины войны. В этот раз он попытался "оправдать" российский удар по Грозе Харьковской области, где оккупанты убили более 50 человек.

Так, на заседании Совбеза ООН он выдал тираду о том, что в селе якобы хоронили "высокопоставленного националиста".

"Как известно, в момент удара там проходили похороны одного из высокопоставленных украинских националистов. Разумеется, в них участвовало множество его подельников-неонацистов. Не случайно на снимках, опубликованных в соцсетях сразу после удара, почти все тела на снимках принадлежат мужчинам призывного возраста", – прочитал он с листочка.

Видео дня

Однако на этом бредни Небензи не закончились. Он вспомнил прежние атаки оккупантов по гражданским объектам в Украине, заявив, что после этого появлялись некрологи военных и "иностранных наемников".

"С такими ситуациями мы уже сталкивались не раз. Киевский режим заламывал руки по погибшим в результате ударов по гостиницам, общежитиям, кафе, магазинам и так далее, а потом появлялось большое количество некрологов военных и иностранных наемников. Такое вот случайное совпадение. Не исключаем, что так же будет и с Грозой", – добавил главный распространитель фейков РФ в ООН.

Удар РФ по селу Гроза

5 октября российские оккупационные нанесли ракетный удар по кафе в селе Гроза Харьковской области. Там проходили поминки военного Андрея Козыря, который погиб в первые дни российского вторжения – его похоронили в Днепропетровской области. Сын воина, который также защищал Украину, решил перезахоронить тело отца в родном селе.

Известно, что на поминки пришли около 60 человек. По состоянию на сейчас погибших – 52 человека, еще пятеро числятся пропавшими без вести. Среди жертв российского удара сын перезахороненного военного, его жена и члены их семей.

Вас также могут заинтересовать новости: