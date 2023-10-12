Вчера вечером в реанимации скончалась пострадавшая от атаки женщина.

Число погибших в результате ракетного удара по кафе в селе Гроза Харьковской области увеличилось до 56 человек. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"Количество погибших в результате удара по с. Гроза увеличилось до 56 человек. Вчера вечером в реанимации умерла 53-летняя женщина", - отметил он.

Ракетный удар по селу Гроза - подробности

5 октября россияне ударили по кафе в селе Гроза Харьковской области ракетой "Искандер-М", когда там поминали военнослужащего, которого перезахоронили в родном селе. Сразу было известно о гибели по меньшей мере 51 человека. Впоследствии их количество возросло до 53, а по состоянию на вчера, 11 октября, было известно уже о 55 погибших.

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По информации начальника Главного управления Нацполиции в Харьковской области Владимира Тимошко, людей, которые находились в кафе в момент попадания, разорвало, поэтому продолжается идентификация тел.

Правоохранители установили личности двух предателей, которые скорректировали ракетный удар по кафе. Ими оказались двое родных братьев, которые ранее проживали в этом селе и перешли на сторону захватчиков. После деоккупации региона они переехали в РФ и продолжили работать на врага. В частности, предатели "втемную" выспрашивали у местных жителей информацию о запланированном перезахоронении погибшего воина в Грозе, понимая, что в результате вражеской атаки погибнут их знакомые, в том числе и те, кто предоставлял им данные.

Исходя из заявлений родственников о пропавших людях, количество погибших может еще увеличиться до 58. В результате этого удара круглыми сиротами в Грозе остались 6 детей.

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