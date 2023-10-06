Экс-министр уверен, что настало время для этого шага от Германии.

После кровавого российского удара по селу Гроза Харьковской области Лондон призвал Берлин дать Украине ракеты Taurus.

Как сообщает DW, Британия и Франция предоставили Украине дальнобойные крылатые ракеты, и теперь к ним время присоединиться Германии. Публично после теракта в Грозе об этом заявил экс-министр обороны Великобритании Бен Уоллес.

Он считает, что после российского ракетного удара по селу Гроза Харьковской области, в результате которого погибли 52 человека, Германия должна принять решение о поставках Украине дальнобойных крылатых ракет Taurus.

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"Каждый раз, когда Россия наносит удары по гражданскому населению и нарушает международное право, попадая в объекты гражданской инфраструктуры в Украине, необходима соответствующая реакция. Мы сделали это со Starstreak и Storm Shadow. Теперь Германия должна отправить свои ракетные системы Taurus в Украину и присоединиться к Великобритании и Франции (Франция передала Украине дальнобойные крылатые ракеты SCALP - УНИАН)", - написал Уоллес вечером в четверг, 5 октября в социальной сети Х.

Что ответили в Германии

В тот же день канцлер Германии Олаф Шольц на полях саммита Европейского политического сообщества в Гранаде, обосновывая причины своего решения не предоставлять Taurus Вооруженным силам Украины (ВСУ), подчеркнул, что при поставках оружия Берлин "должен гарантировать, чтобы не было эскалации войны, и чтобы Германия также не стала частью конфликта".

Удар по грозе

Как сообщал УНИАН, российские оккупационные войска 5 октября ударили по зданию в селе Гроза в Купянском районе Харьковской области. Там располагалось кафе и магазин. Непосредственно во время удара в кафе и на его дворе находилось около 60 человек. Они пришли на поминки по погибшим военным.

Количество жертв в результате террористической атаки россиян на село Гроза на Харьковщине выросла до 52. Разбор завалов уже завершен, и все тела достали. Однако сейчас продолжается их идентификация.

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