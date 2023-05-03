Без приглашения оставили и лидеров Ирана, Мьянмы, Сирии, Афганистана и Венесуэлы.

Великобритания не отправила приглашения на церемонию коронации короля Чарльза ІІІ лидерам России, Беларуси, Ирана, Мьянмы, Сирии, Афганистана и Венесуэлы.

"Были приглашены главы государств из других стран, с которыми Великобритания имеет полные дипломатические отношения, а также представители британских королевств и заморских территорий", - пишет Reuters co ccылкой на источник.

Также сообщается, что приглашения на церемонию отправили высокопоставленным дипломатам, а не главам Северной Кореи и Никарагуа.

Видео дня

Коронация Чарльза ІІІ: что известно

Церемония коронации Чарльза III должна будет пройти в Вестминстерском аббатстве в субботу, 6 мая. Вместе с ним коронуют его супругу - королеву-консорта Камиллу.

По данным журналистов, церемония обойдется примерно в 250 миллионов фунтов стерлингов. На нее приглашены 2 тысячи человек, для высокопоставленных гостей составили специальный график воздушного движения.

Сообщалось, что жена принца Гарри Меган Маркл не прибудет на коронацию Чарльза ІІІ. Сам герцог Сассекский сразу после мероприятия вернется в Соединенные Штаты Америки. Журналисты считают, что это связано с тем, что 6 мая празднует день рождения его сын Арчи.

Вас также могут заинтересовать новости: