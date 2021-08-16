По данным местных СМИ таким образом погибли как минимум четверо мужчин.

В Афганистане несколько человек погибли, выпав из самолета.

Об этом сообщают местные СМИ.

По данным Aśvaka News Agency, некоторых пассажиров выкидывают из салона на лету.

По другим данным, люди, зацепившись за стойки шасси, не удерживаются во время полета и падают.

Всего, как сообщают местные СМИ, четверо мужчин погибли, упав на жилые дома.

А авторы этого видео утверждают, что люди привязывались к самолету, чтобы не выпасть во время полета.

Напомним, тысячи людей собрались возле аэропорта Кабула, услышав ложные слухи о том, что самолеты везут людей в Канаду без виз. Военные США стреляют в воздух, чтобы разогнать собравшуюся толпу, но прибывают еще тысячи людей, на машинах и пешком.

Накануне движение Талибан захватило город. В аэропорту производится эвакуация иностранцев, а также афганцев, которые хотят уехать из страны.

Читайте такжеБритания не собирается возвращать военных в Афганистан

Ситуация в Афганистане

Талибан вошел в столицу страны Кабул в воскресенье. Президент Ашраф Гани покинул свой пост и бежал из страны, чтобы, по его словам, предотвратить кровопролитие. Пока нет точной информации о его местонахождении – по одним сообщениям, он вылетел в Таджикистан, по другим – направляется в столицу Узбекистана Ташкент. Однако ни там, ни там, прибытие Гани не подтвердили.

Реакция США на ситуацию в Афганистане

Как сообщает агентство Associated Press, администрация Байдена не ожидала, что Талибан так быстро сумеет установить контроль практически над все территорией страны.

В интервью каналу CNN в воскресенье, госсекретарь США Энтони Блинкен так прокомментировал действия афганских военных: "Мы видим, что военные не смогли защитить страну, и это произошло быстрее, чем мы ожидали".

Автор: Денис Прядко