Военные США стреляют в воздух, чтобы разогнать собравшуюся толпу, но прибывают еще тысячи людей, на машинах и пешком.

Тысячи людей собрались возле аэропорта Кабула, услышав ложные слухи, о том, что самолеты везут людей в Канаду без виз. Военные США стреляют в воздух, чтобы разогнать собравшуюся толпу, но прибывают еще тысячи людей, на машинах и пешком.

Об этом в Твиттере написал солдат американской армии.

По информации СМИ, аэропорт Кабула остается единственным объектом в столице Афганистана, который контролируют американская армия и ее союзники.

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Накануне движение Талибан захватило город. В аэропорту производится эвакуация иностранцев, а также афганцев, которые хотят уехать из страны. США вывезли весь состав посольства в аэропорт, передает kommersant.

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Автор: Ирина Погорелая