В ходе ночной наземной операции Армии обороны Израиля в секторе Газа произошел ряд столкновений с боевиками ХАМАС.

В результате ночных авиаударов Армии обороны Израиля по сектору Газа были поражены 150 подземных объектов, принадлежащих террористической группировке ХАМАС. Также в результате ударов было убито несколько боевиков, сообщили в ЦАХАЛе.

"За ночь истребители ЦАХАЛа нанесли удары по 150 подземным объектам на севере сектора Газа, включая террористические туннели, подземные боевые помещения и дополнительную подземную инфраструктуру. Кроме того, было убито несколько террористов ХАМАС", - сказано в сообщении.

Израильская армия также опубликовала видео ночных ударов по подземным целям группировки ХАМАС.

Помимо этого, в ходе ночной наземной операции Армии обороны Израиля в секторе Газа произошел ряд столкновений с боевиками ХАМАС, пишет The Times of Israel.

Израильские военные отмечают, что в ходе рейда им удалось убить нескольких боевиков ХАМАС, а также уничтожить инфраструктуру, принадлежащую террористической группировке.

"Пехота ЦАХАЛа, боевые инженерные войска и танки в этот час все еще остаются в секторе Газа, поскольку наземная операция продолжается. ЦАХАЛ охарактеризовал этот рейд как "расширенную наземную деятельность", а не как полномасштабное наземное наступление", - пишет издание.

Армия обороны Израиля также опубликовала видео работы сухопутных войск, в том числе пехоты, инженерно-саперных войск и танков, действующих в секторе Газа ночью и сегодня утром.

Отмечается, что израильские силы все еще находятся в секторе Газа, действуя глубже на территории, контролируемой ХАМАС, чем предыдущие ограниченные вторжения.

Война в Израиле 2023 - новости

Как сообщал УНИАН, ночью 26 октября Армия обороны Израиля совершила целенаправленный рейд в северной части Сектора Газа с использованием танков в рамках подготовки района к следующим этапам боевых действий. После завершения операции войска покинули этот район.

В этот же день израильские ВВС нанесли сокрушительные удары по тоннелям террористов группы ХАМАС в секторе Газа, где те хранили свои ракеты.

Следующей ночью, 27 октября, силы ЦАХАЛа вновь зашли в сектор Газа. Были задействованы силы пехоты, боевая техника вместе с танками, БПЛА и вертолетами, которые использовались для уничтожения объектов ХАМАС.

В этот же день стало известно, что Израиль принял решение о расширении наземной операции в секторе Газа, усилив параллельно атаки на этот район. Однако, это расширение не является официальным наземным вторжением, о котором говорилось последние пару недель. Израильская армия проводит зачистку и действия, чтобы создать лучшие условия для оптимальных оперативных условий на местах.

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