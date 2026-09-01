Си Цзиньпин сделал заявление о завершении войны в Украине

Он заявил, что для достижения этой цели Китай намерен усилить координацию и сторудничество с другими странами.

Глава Китая Си Цзиньпин пообещал усилить координацию по Украине для "политического урегулирования кризиса". Об этом он заявил во время выступления на саммите Шанхайской организации сотрудничества в Бишкеке, сообщает CCTV.

Си подчеркнул, что в настоящее время в международной обстановке заметно увеличивается количество неопределённых и непредсказуемых факторов, однако "стремление народов всех стран к миру, развитию, сотрудничеству и взаимовыгодному сотрудничеству остаётся неизменным".

Он добавил Китай намерен усилить координацию с другими странами для поиска путей политического урегулирования ситуации в Украине, на Ближнем Востоке и в Афганистане.

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"По таким международным и региональным горячим точкам, как Украина, Ближний Восток и Афганистан, Китай готов укреплять коммуникацию и координацию со всеми сторонами, придерживаясь подхода, направленного на устранение как симптомов, так и причин проблемы, и содействовать политическому урегулированию", - сказал он.

Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Путин и Си на встрече практически не обсуждали российскую агрессию против Украині, разговор касался лишь двусторонних отношений.

Мировые лидеры о войне в Украине

Ранее премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил Владимиру Путину, что война в Украине должна прекратиться и что Нью-Дели будет поддерживать все мирные усилия, направленные на прекращение боевых действий.

В свою очередь министр финансов США Скотт Бессент во время встречи с министром финансов России Антоном Силуановым на саммите G20 четко дал понять, что никакой экономической поддержки для России или соглашений по другим вопросам не будет до окончания войны в Украине.

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