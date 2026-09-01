РФ ночью массированно атаковала Одесскую область: есть разрушения и раненые

В результате атаки были повреждены хозяйственные помещения и здание швейного цеха, а также разрушены частные дома.

Ночью 1 сентября российская оккупационная армия совершила комбинированную атаку на Одессу и Одесскую область, в результате чего произошли значительные разрушения инфраструктуры, по меньшей мере семеро гражданских получили ранения.

Как сообщили в пресс-службе Одесской областной прокуратуры, вооруженные силы РФ применили в регионе ударные беспилотники, "Бандероли", управляемые авиабомбы и ракеты. Под ударом оказалась гражданская инфраструктура.

Как передает корреспондент УНИАН, мониторинговые каналы во время ночной атаки предупреждали, что на Одессу летят авиабомбы, особая опасность – для порта, района пляжа "Ланжерон" и т. д. Позже в городе были слышны очень мощные взрывы.

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По данным прокуратуры, в результате атаки повреждены хозяйственные помещения и здание швейного цеха, частично разрушены два частных домовладения. По предварительным данным, пострадали семь гражданских лиц: мужчины в возрасте от 32 до 72 лет. Пострадавшие получили травмы различной степени тяжести, сообщили в пресс-службе. Четверо пострадавших госпитализированы в больницу.

Начато расследование по фактам совершения военных преступлений (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Как уточнили в пресс-службе Главного управления ГСЧС в Одесской области, в результате обстрела под ударом оказались объекты жилой, энергетической и портовой инфраструктуры.

В Одесском районе огонь охватил жилой дом, где пострадал один человек.

Кроме того, Россия атаковала один из пунктов пропуска в регионе, где также вспыхнул пожар.

Также очевидцы сообщают, что произошел обстрел здания "Новой почты" в пригороде Одессы. На фото, которое распространяется в соцсетях, можно увидеть пожар. Пока неизвестно, когда именно это произошло – ночью или утром.

Вражеская атака по контрольно-пропускному пункту с Румынией

Ночью 1 сентября российские военные атаковали дронами международный пункт пропуска "Орловка", расположенный на украинско-румынской границе в Одесской области. Попадания беспилотников пришлись на здание и территорию пункта пропуска. В результате атаки возникли пожары. Оформление лиц и транспортных средств в пункте пропуска приостановлено. О ситуации проинформирована соседняя сторона, транспортные средства перенаправляются в другие пункты пропуска.

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