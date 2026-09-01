CBC выяснило, действительно ли Россия может напасть на НАТО

Один из вероятных сценариев – это использование украинских БПЛА против стран Балтии.

С начала лета Россия активно усилила провокации против стран-членов НАТО, пишет CBC, добавляя, что таким образом Путин, вероятно, хочет переломить ход войны в Украине.

Как отмечают эксперты издания, в настоящее время война в Восточной Европе быстро приближается к критическому поворотному моменту. И причиной этому является то, что, по мнению Кремля, единственный способ победить Украину – это политически разгромить НАТО. Поскольку, по мнению Москвы, единственная причина, по которой Украина по-прежнему способна сопротивляться, заключается в помощи Запада.

"Они не ищут выхода. Они не ищут… отступления. Когда они думают, что делать дальше, эскалация – это очевидная вещь", – говорит Витольд Родкевич, эксперт по вопросам безопасности Центра восточноевропейских исследований Варшавского университета, добавляя, что Москву не удовлетворит ничто, кроме полной победы в Украине. Эксперт отметил, что подходящий для Москвы момент может наступить либо перед, либо уже после парламентских выборов в России.

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В то же время, отмечает издание, в НАТО до сих пор нет единого мнения относительно перспектив нападения РФ. Одну из самых радикальных оценок дает разведка США, которая в августе сообщила Польше и странам Балтии о том, что РФ может быть готова к "провокационным действиям" против НАТО, пока война в Украине еще продолжается.

Журналисты отмечают, что РФ стремится уничтожить НАТО по крайней мере с момента вторжения в Крым в 2014 году. Однако именно возвращение Трампа улучшило предпосылки для этого. Издание цитирует Керри Бак, бывшего посла Канады в НАТО. Она отметила, что сейчас РФ получила окно возможностей для действий. И хотя дипломат не верит в прямое нападение РФ на НАТО, она отмечает, что Москва может "попробовать что-то неоднозначное".

"Считаю ли я, что они сделают что-то, что так явно направлено на то, чтобы подорвать процесс принятия решений и политическое единство НАТО? Абсолютно", – сказала Бак.

Издание, в частности, считает вероятным сценарий, озвученный литовской разведкой. Он заключается в том, что РФ может использовать захваченные украинские БПЛА для операции под чужим флагом против балтийской страны. Цель такой провокации скорее политическая, чем военная. Однако такой сценарий издание считает "более правдоподобным". Поскольку украинские БПЛА ранее уже неоднократно попадали в воздушное пространство НАТО под воздействием российских средств РЭБ.

"В их интересах сделать это сейчас. И я не думаю, что НАТО полностью готово как-то отреагировать, особенно из-за неопределенности в отношении реакции США", – добавила Бак.

Нападение РФ на НАТО: что этому предшествовало

Ранее аналитики из Института изучения войны отмечали, что РФ может напасть на НАТО раньше, чем это прогнозирует разведка. Об этом, по мнению аналитиков, в частности, свидетельствует визит главы ЦРУ Джона Ретклиффа в Москву. Эксперты отмечают, что такие встречи, как правило, преследуют цель обсуждения деликатных вопросов первостепенной важности.

Президент США Дональд Трамп при этом заявляет, что он "не беспокоится" о возможном нападении РФ на страны НАТО. Он также назвал поездку Ретклиффа в Москву "обычным делом".

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