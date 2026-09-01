Россия нанесла удар по Борисполю: повреждены дома и предприятия, есть погибшие

В Борисполе повреждены многоэтажный дом и предприятие.

В результате российской ракетной атаки в Киевской области повреждены жилые дома, объекты гражданской инфраструктуры и автомобили; известно о четырех погибших и более 10 раненых. О последствиях атаки сообщают ГСЧС и глава КОВА Тимур Ткаченко.

Основной удар пришелся на город Борисполь. Так, спасатели сообщили, что в городе поврежден 5-этажный многоквартирный жилой дом, магазин и два частных жилых дома. Подразделения ГСЧС эвакуировали 48 человек и извлекли из-под завалов двух человек. Пострадали 8 человек, среди них двое детей 2021 и 2010 годов рождения.

В другой части Борисполя был атакован объект инфраструктуры, загорелся грузовой автомобиль, повреждено здание предприятия. В результате атаки погибли 2 человека, ещё трое пострадали.

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Кроме того, в Борисполе повреждено помещение СТО. Погиб один человек.

В то же время глава КОВА Тимур Ткаченко сообщил, что в результате вражеского удара по Борисполю погибли четыре человека, ещё 13 человек получили ранения.

Также зафиксированы повреждения в Обуховском районе. Один человек получил ранения. Повреждены 11 частных домов, складские помещения и АЗС.

По данным ГСЧС, в селе Григоровка осколками поврежден объект инфраструктуры и два многоквартирных жилых дома. А в селе Гусачевка осколками повреждены 11 частных жилых домов, гаражное помещение и легковой автомобиль.

Ночная атака РФ

В результате удара по Киеву известно о 8 погибших и 5 пострадавших, из них 3 детей.

В частности, РФ нанесла прямой удар по железнодорожному депо, погибли 7 человек, из них шестеро железнодорожников, еще один находится в больнице.

Также россияне атаковали дронами международный пункт пропуска "Орловка" на украинско-румынской границе в Одесской области. Это привело к остановке работы паромной переправы.

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