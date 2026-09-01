Рада снова 'провалила' законопроект о налоге на посылки до 150 евро

Эти законопроекты входят в перечень требований международных партнеров.

Верховная Рада во вторник, 1 сентября, в очередной раз не поддержала отмену налоговой льготы на зарубежные посылки стоимостью до 150 евро.

Как сообщает корреспондент УНИАН, за соответствующие законопроекты о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно налогообложения операций электронной торговли НДС (№15112-д) проголосовали 198 народных депутатов при необходимом количестве в 226 голосов. Законопроект об изменениях в Таможенный кодекс Украины (№ 15460) также не получил поддержки – только 194 народных депутата отдали свои голоса. Эти законопроекты входят в перечень требований международных партнеров для получения части финансовой помощи Украине.

Законопроекты предусматривали начисление 20% НДС на товары, приобретенные через маркетплейсы, независимо от их стоимости, за исключением частных безвозмездных подарков стоимостью до 45 евро, которые и в дальнейшем не подлежали бы налогообложению.

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По расчетам Министерства финансов Украины, принятие законопроекта позволило бы дополнительно привлечь в государственный бюджет Украины налоговые поступления в сумме около 10 млрд грн в расчете на год.

В мае Рада также провалила голосование по законопроекту о внесении изменений в Таможенный кодекс Украины.

Налог на посылки – главные новости

Введение НДС для посылок из-за рубежа стоимостью до 150 евро – одно из условий программы МВФ для Украины. В Евросоюзе также называли принятие этого закона условием выделения части помощи Украине из 90 миллиардов евро.

В конце июля премьер-министр Сергей Корецкий заявил, что правительство направило в Верховную Раду новый законопроект о налогообложении международных посылок стоимостью до 150 евро. Ожидается, что это решение обеспечит более 10 миллиардов гривен дополнительных поступлений в бюджет ежегодно. При этом новые правила, в случае поддержки законопроекта депутатами, начнут действовать не ранее 2027 года.

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