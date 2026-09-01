'За все подряд': стало известно, в каких странах чаще всего штрафуют туристов

Чаще всего туристы просто не осознают, что нарушают закон.

На фоне всплеска чрезмерного туризма в Европе самые популярные страны вводят все новые штрафы для туристов.

Сервис Confused.com провел опрос среди британцев и выяснил, что почти четверть из них считают, что могли нарушить закон за границей, не осознавая этого, а еще 5% признались, что сделали это сознательно, пишет Express.

Каждый седьмой респондент рассказал, что был оштрафован во время отдыха в Европе за различные проступки, а 6% нарушителей правил заявили, что были арестованы.

Видео дня

При этом респонденты признались, что чаще всего подвергались штрафам во Франции (32%), Испании (27%) и Италии (27%).

В то же время средняя сумма штрафов, выписанных опрошенным британским туристам за границей, составила 160 фунтов стерлингов (около 186 евро или 9637 гривень).

При этом наиболее часто указываемой причиной штрафов стало загрязнение окружающей среды мусором и экологические нарушения (32% случаев). Еще 27% были оштрафованы за неподобающую одежду в религиозных или культурных местах, а 23% были пойманы за фотографированием в местах, где это было запрещено.

В свою очередь эксперт по туристическому страхованию из Confused.com Том Воган предупредил путешественников, что правила поведения за границей могут отличаться от того, что приемлемо в их стране.

"Ежегодно тысячи британских граждан нуждаются в консульской помощи после ареста или задержания за границей, часто за нарушение законов или культурных правил, о которых они могли не знать. Даже такие простые вещи, как фотографирование, ношение неподходящей одежды в религиозном месте, перевозка лекарств без необходимых документов или употребление алкоголя в неположенном месте, могут привести к штрафам или даже более серьезным последствиям в некоторых странах", – заявил он.

Например, на Майорке туристы могут столкнуться с крупными штрафами за хождение по общественным улицам, магазинам или ресторанам в купальнике или без рубашки: штрафы могут достигать от 500 до 750 евро.

Тем не менее, несмотря на риск, почти каждый пятый опрошенный британец признался, что никогда не изучает перед поездкой местные законы или обычаи той страны, которую он посещает.

Самые странные штрафы для туристов в Европе

Как ранее сообщал УНИАН.Туризм, в некоторых регионах Испании можно нарваться на штраф до 1500 евро за сушку белья на балконе.

Тем временем, в Греции во многих местах категорически запрещено носить туфли на шпильках.

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте свежие новости туризма, ищите идеи для путешествий и смотрите живописные фото со всего мира на Телеграм-канал УНИАН.Туризм.