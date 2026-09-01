Премьер-министр Индии заявил Путину, что война в Украине должна прекратиться, – Reuters

Индия будет поддерживать все мирные усилия, направленные на прекращение боевых действий.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил российскому диктатору Владимиру Путину, что война в Украине должна прекратиться и что Нью-Дели будет поддерживать все мирные усилия, направленные на прекращение боевых действий.

Как сообщает Reuters, об этом он заявил в начале переговоров с Путиным в столице Кыргызстана Бишкеке.

"Как вам известно, Индия поддерживает все мирные усилия в этом отношении, и мы будем продолжать делать это в будущем", – отметил Моди.

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Он также подчеркнул, что каждый день, пока продолжается война, человечество фактически отбрасывается на шаг назад, тогда как каждый шаг к миру даёт всему человечеству реальную надежду на мир.

"Нам нужно перейти от бесконечной войны к прекращению войны, к прекращению военных действий. И нам нужно будет двигаться именно в этом направлении", – добавил премьер-министр Индии.

Заявления иностранных лидеров о войне в Украине

Как сообщал УНИАН, Моди призвал Путина прекратить войну против Украины, заявив, что она "отбрасывает человечество назад". Путин ответил, что РФ якобы "движется в направлении завершения" войны: "Большое спасибо, уважаемый премьер-министр. Мы именно этим путем и движемся".

Также Reuters пишет, что министр финансов США Скотт Бессент во время встречи с министром финансов России Антоном Силуановым на саммите G20 четко дал понять, что никакой экономической поддержки для России или соглашений по другим вопросам не будет до окончания войны в Украине.

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