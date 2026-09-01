'ПриватБанк' снизил цены на валюту: курс доллара и евро 1 сентября

Курс доллара при расчетах по карте в банке составляет 44,84 грн, а евро – 52,08 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" во вторник, 1 сентября, снизился на 5 копеек и составляет 44,70 гривни за доллар. Курс евро в банке сегодня также подешевел на 5 копеек и составляет 52,00 гривни за евро.

В то же время продать американскую валюту в банке можно по курсу 44,10 гривни, а евро – по курсу 51,00 гривня за единицу иностранной валюты.

Курс доллара при расчетах по карте в "ПриватБанке" во вторник остался неизменным и составляет 44,84 гривни. Курс евро при оплате картой сегодня также не изменился – 52,08 гривни.

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Курс валют в Украине – последние новости

Нацбанк установил на 1 сентября официальный курс доллара к гривне на уровне 44,52 гривни за доллар, таким образом украинская валюта укрепилась на 3 копейки по сравнению с предыдущим показателем.

По отношению к евро гривня также укрепила свои позиции. Так, официальный курс европейской валюты на вторник установлен на уровне 51,64 гривни за один евро, то есть гривня выросла сразу на 24 копейки.

Курс доллара к гривне в банках Украины сегодня снизился на 5 копеек и составляет 44,82 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 44,34 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня подешевел сразу на 21 копейку и составляет 52,03 гривни за евро. Продать европейскую валюту сегодня можно по курсу 51,39 гривни за евро.

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