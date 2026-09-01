В Ормузском проливе поражены два нефтяных супертанкера, – Bloomberg

Поставки нефти из Персидского залива вновь находятся под большим вопросом.

Два нефтяных супертанкера последовательно попали под обстрел неизвестными снарядами во время прохождения узкого места Ормузского пролива. Об этом со ссылкой на консалтинговую компанию по вопросам морской безопасности Marisks сообщает Bloomberg.

По данным компании, огромный нефтяной танкер Sidr, эксплуатируемый саудовской судоходной компанией Bahri, был поражен во время движения к северо-востоку от города Хасаб в Омане. Судно Senegal Prosperity, эксплуатируемое компанией Sinokor, было поражено тремя снарядами к востоку от Омана. По данным Marisks, оба судна выходили из Персидского залива.

Ранее британская организация Maritime Trade Operations сообщила, что один танкер сигнализировал о попадании под обстрел тремя неизвестными снарядами во время выхода из Ормузского пролива. Судно не было идентифицировано.

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Блокировка Ормузского пролива – последние новости

Неделю назад появилась информация о достижении соглашения между Оманом и Ираном о разделе Ормузского пролива на зоны влияния между двумя странами. Ранее Иран обнародовал "черный список" из 45 судов, чтобы прекратить перегрузку нефти с судна на судно, которую экспортеры использовали для обхода иранской блокады пролива.

На фоне переговоров об открытии Ормузского пролива нефть последовательно дешевела несколько дней подряд в пределах 2,5–3% ежедневно.

Однако в минувшее воскресенье США нанесли удар по иранскому острову Ларак в Ормузском проливе. В ответ Иран атаковал две американские авиабазы в Иордании. Переговоры о прекращении войны зашли в тупик. Усиление напряженности привело к росту стоимости нефти более чем на 2% уже в начале этой недели.

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