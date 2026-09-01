Силы обороны поразили места хранения и запуска дронов в Донецке и Крыму

Кроме того, в Крыму был поражён узел связи противника.

31 августа и в ночь на 1 сентября подразделения Сил обороны Украины нанесли удар по ряду военных целей противника, сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил.

В частности, в Донецке и Гвардейском (ТОТ АР Крым) были поражены места хранения, подготовки и запуска ударных БПЛА.

Также отмечается, что в Мирном, во временно оккупированном украинском Крыму, был поражен узел связи противника.

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Кроме того, в Пологах Запорожской области был поражен командно-наблюдательный пункт оккупантов.

"В Верхнекаменке Луганской области нанесен удар по району сосредоточения военной техники противника. Среди прочего, в Борисовке Белгородской области РФ нанесен удар по складу горюче-смазочных материалов российского агрессора", – говорится в сообщении.

Удары по РФ – последние новости

Как сообщал УНИАН, в ночь на 30 августа Силы обороны нанесли серию ударов по местам хранения и запуска ударных беспилотников на территории России.

В частности, в дрон-порту "Цимбулова" в Орле была поражена одна из пусковых установок и место хранения ударных беспилотников.

Кроме того, в ночь на 31 августа в районе Плоскобукреевки Брянской области РФ была поражена командно-штабная машина из состава зенитного ракетного комплекса С-400 "Триумф".

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