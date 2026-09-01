Число реактивных дронов РФ увеличилось в разы: Игнат назвал процент сбитых

Противник постоянно меняет маршруты запуска реактивных БпЛА.

Российские войска значительно расширяют применение реактивных дронов, сбивать которые гораздо сложнее, чем "Шахед-136". Об этом в эфире телемарафона заявил начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

По его словам, сегодня серьезной атаке подверглись Киевская и Одесская области. Как отметил военный, сбито много дронов, 5 баллистических ракет и почти все крылатые ракеты. В то же время при наличии большего количества ракет-перехватчиков этот показатель был бы значительно выше, отметил представитель ВВС Украины.

"Процент сбитых дронов остается высоким, несмотря на то, что сегодня противник изменил тактику и применяет больше реактивных БпЛА. Многие ракеты не достигают целей", - сказал Игнат.

Видео дня

В частности, по его словам, враг может применять, помимо "классических" "Искандер-М", также корейские баллистические ракеты KN-23, "Цирконы" и С-400, которых фиксируется очень много.

Как добавил Игнат, среди общего количества дронов, которые противник сегодня запустил по Украине, треть - реактивные БпЛА. Враг запускает дроны по столице по разным маршрутам, один из которых пролегает, в том числе, через Киевское море. Многие беспилотники перехватываются, однако некоторое количество, все же, прорывается, в частности, сегодня произошло попадание по жилому дому.

По словам военного, Россия значительно увеличила количество дронов, которыми атакует Украину: только за четыре суток их количество составило 800 единиц. Такая тенденция наблюдается с лета.

"Враг увеличил их применение в июле в пять раз - по сравнению с июнем. Такая же тенденция продолжилась сейчас, в августе. И, по состоянию на данный момент, известно, что в августе было задействовано более 2800 реактивных БпЛА. Процент сбитых, конечно, меньше, чем у обычных дронов", - отметил Игнат.

По его словам, реактивные дроны удается сбить около 60 %, в то время как "классические" "Шахеды" уничтожаются на 90-95 %.

Как отметил военный, маршруты запуска реактивных БпЛА противник постоянно меняет. Например, когда на определенном направлении Силы обороны усиливают противовоздушную оборону, в следующий раз противник может изменить маршрут и тактику применения - вид средств поражения, высоту пролета и т. д. Поэтому реагировать на действия россиян нужно мгновенно, подчеркнул Игнат.

По словам военного, приходится применять различные средства противодействия, в том числе авиационные пушки, поэтому такая работа украинских пилотов является буквально "ювелирной". Поскольку нужно так подойти к средству поражения противника, чтобы сбить его и одновременно не попасть под обломки.

Атака РФ на Киев 1 сентября - что известно

Напомним, сегодня утром, 1 сентября, россияне нанесли удар по многоэтажному дому в Киеве на Подоле. В результате атаки российского беспилотника произошел пожар в 16-этажном доме в жилом комплексе "Город цветов", расположенном в Подольском районе.

Мэр Виталий Кличко заявил, что возгорание произошло в 16-этажном доме на уровне 13-16-го этажей. Трое человек пострадали. Произошло разрушение и пожар. Пожарные ликвидировали его на площади 100 кв. м.

Вас также могут заинтересовать новости: