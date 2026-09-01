Поставщики обнародовали цены на первый месяц осени: сколько будет стоить газ в сентябре

Базовыми остаются годовые тарифы.

Поставщики газа обнародовали свои цены на "голубое топливо" в сентябре. Некоторые украинцы будут платить меньше, чем в августе.

Издание "ГазПравда" сообщило, что на украинском рынке газа работают восемь компаний, из которых четыре предлагают только годовые тарифы, а ещё четыре – как годовые, так и месячные переменные.

Годовые тарифы традиционно не изменились и колеблются в пределах от 7,96 до 9,99 грн за куб. В то же время месячные цены в сентябре по сравнению с августом снизились и колеблются в пределах от 8,46 до 26,99 грн за кубометр.

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Напомним, что базовыми остаются годовые тарифы. Учитывая, что около 98%, или более 12 миллионов домохозяйств, – клиенты ГК "Нафтогаз Украины", то большинство украинцев будут платить по тарифу "Фиксированный" – 7,96 грн за кубометр, который будет действовать до 30 апреля 2027 года.

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