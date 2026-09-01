Названы самые популярные новые авто в Украине: какая марка лидирует

Самым популярным автомобилем месяца стал кроссовер Toyota RAV4.

В течение августа украинцы приобрели около 5 тысяч новых легковых автомобилей. Это на 27% меньше, чем за аналогичный месяц прошлого года, сообщает "УкрАвтопром".

По сравнению с июлем 2026 года рынок новых автомобилей сократился на 14%. Лидером по популярности в августе стала японская Toyota, которая улучшила свой результат по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года на 9%.

На второй позиции расположилась Škoda, тогда как третью позицию занял бренд Renault. Китайский BYD, который недавно был лидером украинского авторынка, оказался лишь на четвертой позиции.

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ТОП-10 брендов месяца:

Toyota – 1092 шт. (+9%). Škoda – 600 шт. (+47%). Renault – 361 шт. (-32%). BYD – 268 шт. (-69%). Hyundai – 261 шт. (-34%). Volkswagen – 260 шт. (-51%). Mazda – 187 шт. (+7%). BMW – 186 шт. (-45%). Suzuki – 156 шт. (-32 %). Mitsubishi – 122 шт. (-2%).

Среди отдельных моделей самым популярным автомобилем месяца стал кроссовер Toyota RAV4.

Всего с начала года в Украине было продано более 43,7 тыс. новых легковых автомобилей, что на 5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Авторынок Украины – последние новости

За первые семь месяцев года украинский автопарк пополнили почти 3,2 тыс. подержанных премиальных кроссоверов, ввезенных из-за рубежа. Это на 31% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Самым популярным в этом сегменте стал Audi Q7, который с существенным отрывом опередил своих конкурентов.

Кроме того, с начала года в Украине было продано более 3,5 тыс. новых субкомпактных кроссоверов. Наибольшим спросом пользовались модели с традиционными ДВС – на них пришлось 58% продаж в этом сегменте.

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