США за одну ночь использовали до 17 % запасов ракет PAC-3: почему это стало проблемой

Соединённые Штаты сами сталкиваются с проблемой ограниченных запасов противоракетных ракет.

Во время отражения иранской ракетной атаки по американским военным объектам в Иордании США могли задействовать от 96 до 128 противоракетных перехватчиков PAC-3. По словам аналитиков Defense Express, если эти оценки соответствуют действительности, за одну ночь американские военные могли израсходовать до 17% всех имеющихся в стране запасов таких ракет.

В частности, в ночь на 31 августа Иран в ответ на недавние американские удары нанес удары баллистическими ракетами средней дальности по военным базам США на территории Иордании. По неофициальной информации, в общей сложности было применено около 32 баллистических ракет различных типов. Для отражения атаки американские военные задействовали зенитно-ракетные комплексы Patriot, которыми прикрываются военные объекты США. При этом в сети появились сообщения о том, что при перехвате использовалось по 3–4 антибаллистические ракеты PAC-3 на каждую цель.

На данный момент нет официальных сообщений, подтверждающих именно такой объем использования перехватчиков. В то же время для американской системы противовоздушной обороны такая цифра вполне возможна, отмечают аналитики.

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"Дело в том, что на одну цель штатно должно расходоваться от 2 до 4 зенитных ракет из ЗРК Patriot для повышения вероятности перехвата. Хотя даже в этом случае это не гарантирует 100% перехвата, и существует задокументированный случай, когда во время операции "Эпическая ярость" по одной баллистической ракете выпустили 3 перехватчика PAC-3, но её так и не удалось сбить", – говорится в статье.

В то же время Украина из-за критического дефицита ракет для Patriot вынуждена действовать значительно экономнее – на одну баллистическую цель, как правило, расходуется лишь один перехватчик.

Если же американские военные действительно применили по 3–4 PAC-3 на каждую из примерно 32 иранских ракет, общее количество использованных перехватчиков могло составить от 96 до 128.

Важно, что Соединенные Штаты сами сталкиваются с проблемой ограниченных запасов антибаллистических ракет PAC-3. По оценкам американского аналитического центра CSIS, в запасах США могло оставаться примерно от 759 до 827 ракет PAC-3 MSE и более старых PAC-3 CRI.

Таким образом, если приведенные оценки относительно ночной атаки верны, за один эпизод американские военные могли использовать примерно 16–17 % всех запасов PAC-3 в стране. Для относительно небольшой по масштабу баллистической атаки это чрезвычайно большой расход.

При этом сами цифры в 759–827 ракет могут создавать ложное впечатление о значительных запасах. У США есть около 60 батарей Patriot, а это означает, что в среднем на одну батарею приходится лишь около 13 ракет PAC-3.

Этого достаточно, чтобы полностью вооружить лишь две пусковые установки из шести-восьми штатных, что наглядно демонстрирует масштаб проблемы с запасами перехватчиков.

После новой атаки запас станет ещё меньше

Если американские военные действительно использовали во время этой атаки 96–128 ракет PAC-3, их запасы сократились ещё более существенно. В случае повторения нескольких подобных атак США могут столкнуться с еще более серьезным дефицитом перехватчиков для Patriot.

Это особенно критично, учитывая, что Patriot является одним из ключевых элементов противовоздушной обороны США и американских военных объектов за пределами страны.

В то же время пока принципиально важно не делать окончательных выводов. Никакого достоверного подтверждения того, что во время отражения иранской атаки американцы действительно запускали по 3–4 ракеты PAC-3 на одну цель, пока нет.

Однако с учётом предыдущего опыта применения Patriot такая тактика вполне возможна. Поэтому окончательные масштабы расхода американских перехватчиков можно будет оценить только после появления дополнительной информации.

Дешевая ракета для Patriot – что известно

Напомним, что недорогая ракета PAC-3 ACE, представленная компанией Lockheed Martin, получила упрощённые компоненты. По данным СМИ, главное отличие заключается в использовании упрощенной ГСН, отказе от кинетического перехвата и применении более простого ракетного двигателя. Отмечалось, что в стандартной версии ракеты PAC-3 MSE указанные компоненты более сложные и дорогие, поскольку она разрабатывалась с учётом перехвата современных баллистических ракет.

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