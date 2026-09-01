Сотни штрафов в первый же день: в Украину вернулись 'фантомные патрули'

В первую очередь штрафы получали те, кто превысил скорость.

С понедельника, 31 августа, украинские дороги вновь начали патрулировать так называемые "фантомы" – специально оборудованные полицейские автомобили без внешних опознавательных знаков, которые контролируют соблюдение правил дорожного движения. Об этом сообщил начальник Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий в своём Telegram-канале.

Только за первый день работы "фантомных патрулей" было выписано более 800 штрафов.

"По результатам их работы 31 августа вынесено 810 постановлений за нарушение ПДД, зафиксированные в автоматическом режиме. Это по Киеву и Киевской области", – говорится в сообщении.

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Чаще всего водителей штрафовали за превышение скорости.

В полиции отмечают, что это лишь начало. Сейчас на дорогах Киева и области работают только три "фантомных патруля" – это кроссоверы Škoda Kodiaq серого цвета. В будущем их количество планируют увеличить. Также известно, что "фантомы" появятся и в других областях Украины.

Фантомные патрули – что известно

"Фантомы" нужны для поддержания и повышения безопасности дорожного движения. Они также обладают превентивным эффектом. Автомобили оснащены системами контроля скорости, которые позволяют измерять скорость как во время движения патруля, так и в неподвижном состоянии. После фиксации нарушения система считывает и распознает номерные знаки, после чего проверяет полученные данные в базах.

Метаданные с соответствующей информацией передаются в систему автоматической фиксации, где обрабатываются и используются для автоматического формирования постановления об административном правонарушении. Большинство нарушений скоростного режима фиксируется автоматически, без остановки автомобиля нарушителя.

Система может фиксировать превышение скорости как в попутном, так и в встречном направлении. В неавтоматическом режиме нарушения ПДД будут фиксироваться с помощью двух видеокамер, установленных на спецавтомобиле.

"Фантомы" на дорогах – главные новости

Полицейские автомобили-"фантомы" начали патрулирование на украинских дорогах еще в конце января 2022 года. После начала полномасштабного вторжения России их патрулирование было приостановлено. За короткий период полицейские привлекли к ответственности более 26 тысяч водителей.

В августе министр внутренних дел Иван Выговский сообщил, что "фантомы" возвращаются на дороги Украины. Ранее специалисты неоднократно обращали внимание на критическую ситуацию с аварийностью на дорогах. Только за первые недели августа в Украине зафиксировали более 1300 ДТП, в которых пострадали люди.

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