Украина начинает охоту на российские пусковые установки баллистики, – Kyiv Independent

С реализацией этих планов связаны две ключевые проблемы.

Противодействие российской баллистике является одним из ключевых вызовов для Украины в 2026 году. И на фоне нехватки ракет для ПВО единственным немедленным решением этой проблемы является поиск и уничтожение пусковых установок российской баллистики. Об этом пишет Kyiv Independent.

Издание отмечает, что этот процесс является сложным, в частности, из-за необходимости оперативной разведки. По данным издания, Украина может это делать сразу несколькими способами. Первый – это использование радаров раннего предупреждения, принадлежащих партнерам Украины по НАТО. Также Украина проводит анализ спутниковых снимков, по которым можно понять, где расположены позиции для пусковых установок. Наконец, Украина также может использовать данные, полученные из человеческих и открытых источников.

Кроме того, как отметил в комментарии изданию Анатолий Храпчинский, украинский авиационный эксперт и бывший офицер Воздушных сил Украины, проблемой является и отсутствие оружия для атак на такие установки. Издание отмечает, что пусковые установки, в отличие от складов или НПЗ, сложно поразить БПЛА. Причина заключается в их мобильности. Для подобных операций пилот должен иметь возможность управлять дроном во время полёта. Именно для этого Украина просит у США разрешения на использование терминалов Starlink над территорией РФ.

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Храпчинский также отмечает, что Украина могла бы использовать для таких ударов ракеты AGM-88 HARM. Однако такие миссии требуют не только немедленного подъема украинских самолетов в воздух, но и пролета опасно близко к государственной границе, что может сделать их уязвимой целью.

Третьим решением, по мнению издания, могла бы стать украинская баллистическая ракета. Журналисты напоминают, что в настоящее время две украинские компании близки к созданию баллистических ракет. Однако, учитывая, что эти ракеты еще не были испытаны в боевых условиях, жизнеспособность отечественного противоракетного комплекса остается предметом спекуляций.

Журналисты отмечают, что какой бы путь ни выбрала Украина для борьбы с российскими пусковыми установками, США, вероятно, будут играть в этом ключевую роль. Либо через передачу разведывательных данных, либо через потенциальное разблокирование Starlink. Если Украине удастся добиться успеха, РФ попытается адаптироваться к этой тактике. Однако даже сама угроза украинских атак может предотвратить массированные атаки России, вынудив экипажи укрываться и отменять запланированные пуски

"У нас есть успешный опыт срыва массовых атак, когда враг пытался начать массированную атаку, но наши действия привели к тому, что врагу пришлось отвести свои пусковые установки", – отметил Храпчинский.

Противодействие российской баллистике

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский сообщал, что Силы обороны уже уничтожили пусковую установку "Искандеров" вблизи границы с РФ. Он также отметил, что в настоящее время РФ способна производить до 1300 баллистических ракет в год.

Отметим, что РФ в очередной раз применила баллистические ракеты для массированного удара по Украине в ночь на 1 сентября. По данным Воздушных сил, украинским защитникам удалось сбить 5 таких ракет.

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