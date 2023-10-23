Международный представитель Армии обороны Израиля подполковник Джонатан Конрикус заявил, что ЦАХАЛ не вторгнется в Газу и война завершится, если ХАМАС "сдастся безоговорочно". Об этом он сказал в интервью изданию ABC.
"Если бы ХАМАС вышел из своих укрытий, которые они прячут под израильскими гражданами, вернул наших заложников - всех 212 - и сдался безоговорочно, тогда война закончилась бы", — сказал он.
В то же время, в противном случае, отметил Конрикус, "нам, вероятно, придется пойти и сделать это".
Представитель ЦАХАЛ не ответил, почему наземное вторжение было отложено, вместо этого заявив, что израильские силы "полностью ликвидируют ХАМАС".
Также он отметил, что люди должны стать на чью-то сторону, согласно собственной морали".
"Если вы хотите быть на стороне террористов или на стороне Израиля, это ваш выбор", - сказал он.
Война в Израиле - что известно
Ранее министр обороны Израиля Йоав Галлант заявил, что предстоящая наземная операция в Секторе Газа может длиться три месяца, но она станет последней, если удастся уничтожить террористическую группировку ХАМАС.
В то же время, по данным СМИ, администрация президента США Джо Байдена давит на Израиль, призывая его отложить начало наземной операции в Секторе Газа, чтобы получить больше времени на переговоры об освобождении заложников.
20 октября ХАМАС освободил двоих американских заложников. По словам израильского чиновника, освобождение было односторонним шагом, предпринятым ХАМАС.