Если ХАМАС освободит всех заложников и сдастся, то война закончится, отметил представитель Армии обороны Израиля.

Международный представитель Армии обороны Израиля подполковник Джонатан Конрикус заявил, что ЦАХАЛ не вторгнется в Газу и война завершится, если ХАМАС "сдастся безоговорочно". Об этом он сказал в интервью изданию ABC.

"Если бы ХАМАС вышел из своих укрытий, которые они прячут под израильскими гражданами, вернул наших заложников - всех 212 - и сдался безоговорочно, тогда война закончилась бы", — сказал он.

В то же время, в противном случае, отметил Конрикус, "нам, вероятно, придется пойти и сделать это".

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Представитель ЦАХАЛ не ответил, почему наземное вторжение было отложено, вместо этого заявив, что израильские силы "полностью ликвидируют ХАМАС".

Также он отметил, что люди должны стать на чью-то сторону, согласно собственной морали".

"Если вы хотите быть на стороне террористов или на стороне Израиля, это ваш выбор", - сказал он.

Война в Израиле - что известно

Ранее министр обороны Израиля Йоав Галлант заявил, что предстоящая наземная операция в Секторе Газа может длиться три месяца, но она станет последней, если удастся уничтожить террористическую группировку ХАМАС.

В то же время, по данным СМИ, администрация президента США Джо Байдена давит на Израиль, призывая его отложить начало наземной операции в Секторе Газа, чтобы получить больше времени на переговоры об освобождении заложников.

20 октября ХАМАС освободил двоих американских заложников. По словам израильского чиновника, освобождение было односторонним шагом, предпринятым ХАМАС.

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