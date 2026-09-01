Дроны атаковали стратегический порт РФ в Ленинградской области: вспыхнул пожар

Губернатор региона подтвердил атаку.

В ночь на 1 сентября беспилотники атаковали Ленинградскую область, под ударом оказался порт Усть-Луга – один из крупнейших портов РФ в Балтийском море. В сети публиковали видео атаки и прилетов.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко также подтвердил атаку и повреждения на территории порта.

"В результате атаки БПЛА зафиксированы повреждения в портовой зоне Усть-Луги, возник пожар. На месте работают экстренные службы. Информация о последствиях уточняется. Отражение атаки продолжается", – говорится в сообщении.

Видео дня

Телеграм-канал Exilenova+ публикует фото, на котором виден огромный столб дыма.

Усть-Луга – один из крупнейших портов России на Балтийском море. Через порт проходят значительные объёмы нефти и нефтепродуктов, угля, удобрений, сжиженного газа и других грузов. ВСУ уже несколько раз атаковали этот порт, в последний раз – в середине августа.

Атаки по России – последние новости

В ночь на 30 августа Силы обороны нанесли серию ударов по местам хранения и запуска ударных беспилотников на территории России. В частности, в дронпорте "Цимбулова" в Орле была поражена одна из пусковых установок и место хранения ударных беспилотников.

В ту же ночь в Киришах Ленинградской области РФ был поражён нефтеперерабатывающий завод "Киришский", что привело к возгоранию на территории предприятия. Это второй по мощности нефтеперерабатывающий завод РФ.

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