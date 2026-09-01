Удар авиабомбами по Одессе: в ВМС объяснили, почему Россия прибегла к новой тактике

Не добившись реальных успехов на море, россияне перешли к откровенному террору, считают в ВМС.

Сегодня ночью россияне массированно атаковали Одессу различными средствами воздушного нападения, среди которых были даже управляемые авиационные бомбы. Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук.

"На этот раз это были уже и авиабомбы. Кстати, они сбрасывают их с максимального расстояния, чтобы не приближаться к нашему побережью. Также запускают и дроны-камикадзе, и баражирующие боеприпасы типа "Бандероль"… Есть много случаев сбития, в частности, и реактивных средств, но именно на этом направлении россияне пытаются каким-то образом изменить ход событий. Не добившись реальных успехов на море, они перешли к откровенному террору", – подчеркнул Плетенчук.

По данным военного, в основном все средства поражения летят из Крыма. Он пояснил, что врагу выгоднее атаковать оттуда, поскольку некоторые виды боеприпасов более эффективны, если их применять над поверхностью воды, ведь не нужно обходить рельефы, характерные для суши, и можно развивать большую скорость. Кроме того, требуется меньше времени для подлета к цели.

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Как отметил Плетенчук, с моря отражать атаки значительно сложнее, поскольку там нет такой стабильности, как на суше.

По его словам, российские военные не прекращают попыток создать условия для морской блокады Украины.

"Учитывая, что настоящую морскую блокаду они провести не могут, ведь мы – не Венесуэла, а они – не США, все, что им (россиянам, – УНИАН) остается, – это наносить удары. Однако сами россияне очень существенно страдают от начатой ими агрессии в Черном море", – сказал военный.

Он отметил, что прежде чем начинать блокаду украинского "морского коридора", Москве стоило бы подсчитать собственные потенциальные убытки. В частности, сейчас в РФ уже поднимается вопрос о выкупе урожая государством (из-за невозможности экспорта через Черное море, – УНИАН), добавил представитель ВМС Украины.

Враг массированно атаковал Одесскую область 1 сентября: что известно

Ночью 1 сентября российская армия совершила массированную комбинированную атаку на Одессу и Одесскую область. Произошли значительные разрушения инфраструктуры, по меньшей мере семеро гражданских лиц получили ранения. В результате ударов были повреждены хозяйственные помещения, здание швейного цеха, два частных домовладения и т. д. По предварительным данным, пострадали семь гражданских лиц: мужчины в возрасте от 32 до 72 лет, получившие травмы различной степени тяжести.

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