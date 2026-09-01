В Верховной Раде показали, как будут работать и голосовать во время тревог (фото)

На новом месте смогут разместиться не менее 368 депутатов.

В Верховной Раде Украины представили альтернативный формат и систему голосования во время воздушных тревог. Как сообщает корреспондент УНИАН, альтернативные места для депутатов оборудованы в конференц-зале на -1 этаже (убежище) и в помещениях вокруг него.

В самом конференц-зале добавлены кресла, а в помещениях вокруг него – расставлены рядами. Также в этих помещениях установлены экраны. Предусмотрено и новое место для работы журналистов в случае возникновения такой необходимости, а также для перемещения депутатов.

Как отметил во время этой презентации председатель ВР Руслан Стефанчук, дроновые атаки на Украину и Киев усилились. "Когда начинается воздушная тревога, мы должны прервать свою работу и уходить в укрытие. Это отнимает огромное количество продуктивного времени, которое Верховная Рада должна тратить на свою конституционную деятельность", – сказал он.

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Спикер подчеркнул, что увеличение количества атак может привести к "параличу деятельности украинского парламента". "Именно поэтому мы предложим народным депутатам альтернативный вариант. Вы сейчас находитесь в помещении, которое может быть использовано в качестве альтернативного варианта для деятельности Верховной Рады Украины", – сказал он.

Стефанчук рассказал, что голосование поднятием рук в таких условиях – не вариант, поэтому был разработан альтернативный механизм. Это электронная система, которая позволит депутатам работать в укрытии во время тревоги.

По его словам, оборудовано 368 мест для депутатов. Впрочем, это количество можно и увеличить при необходимости, ведь депутатов в Раде на сегодняшний день 392.

Подробности о системе

Также руководитель Аппарата ВР Вячеслав Штучный рассказал, что разработка этой системы началась в 2022 году. На нее не было затрачено дополнительных бюджетных средств.

"Как она будет работать: это карточка для голосования, которая выдается депутатам для голосования в зале… В этой системе используется именно эта карточка с QR-кодом. С помощью QR-кода вы можете зайти в закрытую сеть", – сказал он.

Журналистам предоставили возможность войти в эту систему со своих телефонов и попробовать, в частности, "голосовать" за законопроекты. Это оказалось просто и удобно.

"Есть два варианта: кто не хочет пользоваться телефоном, – мы готовы выдать планшеты", – сказал Штучный о депутатах.

Атаки по Киеву

Как сообщал УНИАН, в ночь на 1 сентября российские оккупанты массированно атаковали Киев и область ракетами и дронами. Под удар попала гражданская инфраструктура и жилая застройка столицы. Сообщалось о 8 погибших и 5 пострадавших в Киеве, из них 3 ребенка.

Впоследствии президент Владимир Зеленский отметил, что в Киеве в результате удара по железнодорожному депо россияне убили семерых человек. Также под обстрелами оказались Херсонская, Донецкая, Запорожская, Харьковская, Черниговская, Житомирская, Сумская и Днепровская области. В целом погибли 12 человек, среди которых гражданин Индии. Еще десятки людей получили ранения в результате атаки.

Глава Офиса Президента Кирилл Буданов считает, что РФ будет "терроризировать" Киев "шахидами" как минимум до парламентских выборов, которые состоятся 18–20 сентября.

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