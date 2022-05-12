По словам Гао Юйшена, Россия проигрывает не только военную, но и политическую, экономическую и публичную борьбу.

Окончательное поражение России — это лишь вопрос времени. Сейчас РФ проигрывает не только военную, но и политическую, экономическую и публичную борьбу.

Как передает The Washington Post, такое заявление сделал бывший посол Китая в Украине Гао Юйшен во время выступления на внутреннем форуме государственной Китайской академии общественных наук. Изначально информацию о высказываниях дипломата опубликовал гонконгский портал Phoenix media, однако публикацию быстро удалили. При этом в Сети сохранилась архивная версия, и именно ее изучили журналисты WP.

По мнению Гао Юйшен, текущие действия России ведут к поражению. РФ терпит неудачи на военной, политической, экономической и публичной аренах.

"Каждый день война продолжает дорого обходиться России. Мало того, что Россия отстает на поле боя, она также проигрывает экономическую, дипломатическую и публичную борьбу, а это означает, что окончательное поражение России — лишь вопрос времени", — заявил Юйшен.

Посол сказал, что в стремлении властвовать на всей территории бывшего Советского Союза Россия "неоднократно посягала на чужие земли и суверенитет". Такое поведение – это величайшая угроза миру, безопасности и стабильности в Евразии.

Напомним, Китай – давний союзник РФ. Однако "Поднебесная" занимает нейтральную позицию по отношению к войне в Украине. Недавно в КНР заявили, что уважают территориальную целостность нашего государства. По мнению советника главы Офиса президента Алексея Арестовича, это заявление свидетельствует, что Китай верит в победу Украины.

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажкам городов.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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