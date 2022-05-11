Советник главы ОПУ отметил, что китайские лидеры такими словами не бросаются.

Власти Китая выбрали украинскую сторону. Пекин считает, что по результатам войны Киев может освободить всю свою территорию.

Об этом рассказал советник главы Офиса президента Алексей Арестович во время общения с российским правозащитником Марком Фейгиным.

"Си Цзиньпин заявил, что Китай уважает территориальную целостность Украины, считает, что все нужно решить дипломатическим путем. Территориальная целостность Украины - это, напоминаю, Крым и Донбасс. Китай сделал свой выбор", - заявил Арестович.

При этом он указал, что китайские лидеры такими словами не бросаются.

"Это значит, что китайское руководство провело консультации и сделало вывод, что по результатам этой войны Украина может освободить всю свою территорию", - подытожил советник главы ОПУ.

Как ранее сообщал УНИАН, государственные нефтеперерабатывающие компании Китая избегают новых контрактов с Россией на переработку сырья. Однако условия по уже существующим договорам они собираются выполнять.

17 марта Национальный банк Украины обратился к китайским платежным системам China UnionPay и UnionPay International с призывом выйти из платежного рынка РФ. В частности НБУ призвал прекратить обслуживание всех операций с платежными картами China UnionPay и UnionPay International как на территории РФ, так и выпущенных банками из РФ за ее пределами.

В свою очередь США пригрозили Китаю масштабными санкциями и экспортным контролем. В Вашингтоне увидели признаки того, что Народно-освободительной армия Китая поддерживает Вооруженные силы Российской Федерации.

При этом Киев предложил Пекину выступить одним из гарантов безопасности.

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