Власти Китая выбрали украинскую сторону. Пекин считает, что по результатам войны Киев может освободить всю свою территорию.
Об этом рассказал советник главы Офиса президента Алексей Арестович во время общения с российским правозащитником Марком Фейгиным.
"Си Цзиньпин заявил, что Китай уважает территориальную целостность Украины, считает, что все нужно решить дипломатическим путем. Территориальная целостность Украины - это, напоминаю, Крым и Донбасс. Китай сделал свой выбор", - заявил Арестович.
При этом он указал, что китайские лидеры такими словами не бросаются.
"Это значит, что китайское руководство провело консультации и сделало вывод, что по результатам этой войны Украина может освободить всю свою территорию", - подытожил советник главы ОПУ.
Как ранее сообщал УНИАН, государственные нефтеперерабатывающие компании Китая избегают новых контрактов с Россией на переработку сырья. Однако условия по уже существующим договорам они собираются выполнять.
17 марта Национальный банк Украины обратился к китайским платежным системам China UnionPay и UnionPay International с призывом выйти из платежного рынка РФ. В частности НБУ призвал прекратить обслуживание всех операций с платежными картами China UnionPay и UnionPay International как на территории РФ, так и выпущенных банками из РФ за ее пределами.
В свою очередь США пригрозили Китаю масштабными санкциями и экспортным контролем. В Вашингтоне увидели признаки того, что Народно-освободительной армия Китая поддерживает Вооруженные силы Российской Федерации.
При этом Киев предложил Пекину выступить одним из гарантов безопасности.