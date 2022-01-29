Приказ стрелять на поражение во время массовых протестов в Казахстане был отдан лично президентом Токаевым, так как представители силовых структур не могли взять на себя ответственность за принятие такого решения.
Об этом в интервью "24.kz" заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
Токаев заявил, что ситуация была достаточно сложная и нужно было срочно принимать решение.
"Руководители правоохранительных органов боялись брать на себя ответственность. Полная безынициативность. Я им сказал: если бы маршал Рокоссовский или Жуков каждый день бы спрашивали у Сталина, они бы войну выиграли или нет? Это была настоящая война — нужно было брать на себя ответственность", - заявил Токаев.
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По словам Токаева, полиция была вынуждена действовать рамках законодательного поля, поэтому принять решение об открытии огня на поражение самостоятельно силовики не могли.
"Наши законы таковы, что после Жанаозена были приняты законы, которые сковывали правоохранителей, именно в таких ситуациях. Поэтому я сказал, что мы должны открывать огонь на поражение против бандитов", — сказал Токаев.
Протесты в Казахстане:
- 2 января 2022 года в Казахстане начались акции протеста. Люди вышли на улицы городов из-за повышения цен на сжиженный газ. Позже граждане начали требовать отставки президента, правительства, введение демократических изменений. Во время акций правоохранители применяли силу к протестующим.
- 5 января правительство Казахстана ушло в отставку. По всей стране был введен режим ЧС.
- Самая сложная ситуация сложилась в Алматы, где демонстранты захватили здания городской администрации, прокуратуры, аэропорт.
- В ночь на 6 января начались грабежи, после чего президент Касым-Жомарт Токаев объявил о начале "антитеррористической операции" и попросил помощи в "наведении порядка" у ОДКБ. Россия, Беларусь и Армения отправили своих военных в Казахстан.
- 7 января в обращении к народу Токаев заявил, что отдал приказ открывать огонь на поражение без предупреждения.
- 10 января в Казахстане был объявлен общенациональный траур по погибшим во время протестов. В тот же день Токаев заявил, что в стране была совершена попытка госпереворота, но конституционный порядок в стране восстановлен.
- 15 января начальник службы уголовного преследования Генеральной прокуратуры Серик Шалабаев заявил, что в результате январских событий в Казахстане погибли 225 человек.
- 19 января 2022 года в Казахстане отменили чрезвычайное положение.
- 29 января 2022 года президент Казахстана Токаев рассказал, как боевикам удалось проникнуть в страну.