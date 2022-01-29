Токаев заявил, что он был вынужден принять такое решение.

Приказ стрелять на поражение во время массовых протестов в Казахстане был отдан лично президентом Токаевым, так как представители силовых структур не могли взять на себя ответственность за принятие такого решения.

Об этом в интервью "24.kz" заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Токаев заявил, что ситуация была достаточно сложная и нужно было срочно принимать решение.

"Руководители правоохранительных органов боялись брать на себя ответственность. Полная безынициативность. Я им сказал: если бы маршал Рокоссовский или Жуков каждый день бы спрашивали у Сталина, они бы войну выиграли или нет? Это была настоящая война — нужно было брать на себя ответственность", - заявил Токаев.

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По словам Токаева, полиция была вынуждена действовать рамках законодательного поля, поэтому принять решение об открытии огня на поражение самостоятельно силовики не могли.

"Наши законы таковы, что после Жанаозена были приняты законы, которые сковывали правоохранителей, именно в таких ситуациях. Поэтому я сказал, что мы должны открывать огонь на поражение против бандитов", — сказал Токаев.

Протесты в Казахстане: