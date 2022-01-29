Во время беспорядков в Казахстане захват аэропорта в Алматы был организован, чтобы обеспечить проход в город прилетевших под видом гастарбайтеров боевиков.
Об этом в интервью 24.kz заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
"Боевики организовали захват аэропорта, сейчас следствие показывает, что аэропорт был захвачен для того, чтобы обеспечить проход через него граждан, прилетевших из одного центральноазиатского города. Это были подготовленные боевики, которые, естественно, прилетели под видом гастарбайтеров, их провели через пограничные стойки, запустили в город и приступили к руководству операцией", - сказал Токаев.
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По словам президента Казахстана, боевиков интересовали материалы уголовных дел и досье на силовиков.
"Этих людей, естественно, материальные ценности не интересовали. Они руководили атаками на административные здания, их интересовали уголовные дела, досье на сотрудников правоохранительных органов, это была тщательно спланированная акция, по своей сути террористическая, с привлечением боевиков из-за рубежа", - заявил Токаев.
Протесты в Казахстане:
- 2 января 2022 года в Казахстане начались акции протеста. Люди вышли на улицы городов из-за повышения цен на сжиженный газ. Позже граждане начали требовать отставки президента, правительства, введение демократических изменений. Во время акций правоохранители применяли силу к протестующим.
- 5 января правительство Казахстана ушло в отставку. По всей стране был введен режим ЧС.
- Самая сложная ситуация сложилась в Алматы, где демонстранты захватили здания городской администрации, прокуратуры, аэропорт.
- В ночь на 6 января начались грабежи, после чего президент Касым-Жомарт Токаев объявил о начале "антитеррористической операции" и попросил помощи в "наведении порядка" у ОДКБ. Россия, Беларусь и Армения отправили своих военных в Казахстан.
- 7 января в обращении к народу Токаев заявил, что отдал приказ открывать огонь на поражение без предупреждения.
- 10 января в Казахстане был объявлен общенациональный траур по погибшим во время протестов. В тот же день Токаев заявил, что в стране была совершена попытка госпереворота, но конституционный порядок в стране восстановлен.
- 15 января начальник службы уголовного преследования Генеральной прокуратуры Серик Шалабаев заявил, что в результате январских событий в Казахстане погибли 225 человек.
- 19 января 2022 года в Казахстане отменили чрезвычайное положение.