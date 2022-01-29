По словам президента Казахстана, боевиков интересовали материалы уголовных дел и досье на силовиков.

Во время беспорядков в Казахстане захват аэропорта в Алматы был организован, чтобы обеспечить проход в город прилетевших под видом гастарбайтеров боевиков.

Об этом в интервью 24.kz заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

"Боевики организовали захват аэропорта, сейчас следствие показывает, что аэропорт был захвачен для того, чтобы обеспечить проход через него граждан, прилетевших из одного центральноазиатского города. Это были подготовленные боевики, которые, естественно, прилетели под видом гастарбайтеров, их провели через пограничные стойки, запустили в город и приступили к руководству операцией", - сказал Токаев.

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По словам президента Казахстана, боевиков интересовали материалы уголовных дел и досье на силовиков.

"Этих людей, естественно, материальные ценности не интересовали. Они руководили атаками на административные здания, их интересовали уголовные дела, досье на сотрудников правоохранительных органов, это была тщательно спланированная акция, по своей сути террористическая, с привлечением боевиков из-за рубежа", - заявил Токаев.

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