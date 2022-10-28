Путин продолжил отрицать украинский суверенитет, что принципиально несовместимо с серьезными переговорами, объясняют эксперты.

Заявления Владимира Путина об Украине должны подтолкнуть других к размышлениям, не является ли война актом геноцида.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Во время выступления в клубе "Валдай" Путин продолжил отрицать украинский суверенитет, что принципиально несовместимо с серьезными переговорами, объясняют эксперты.

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27 октября он заявил, что "единственной реальной гарантией украинского суверенитета" может быть только Россия, которая "создала" Украину.

Путин подтвердил, что "историческим фактом" является то, что украинцы и русские по сути являются "одним народом", ошибочно разделенным на "разные государства". 26 октября Путин заявил, что Украина "потеряла суверенитет" и стала членом НАТО.

"Увековечение Путиным нарратива о том, что Украина и Россия - это единый народ, разделенный на разные государства произвольными историческими обстоятельствами, указывает на его постоянную цель - уничтожить украинское государство и стереть само понятие украинского народа", - считают аналитики.

Он добавил в период вопросов и ответов, что "если какая-то часть этого единого этноса в какой-то момент решила, что она достигла такого уровня, чтобы считать себя отдельным народом, то можно было ответить только с уважением". Как отмечают эксперты, многие условности в этом комментарии подчеркивают неприятие Путиным идеи о том, что в настоящее время существует какая-либо независимая украинская национальная идентичность.

"Эти заявления, наряду со многими действиями России, должны вызвать серьезные размышления над вопросом о том, не является ли война России против Украины актом геноцида, поскольку геноцид юридически определяется как "действия, совершаемые с намерением уничтожить, полностью или частично, национальную, этническую , расовая или религиозная группа", - подчеркивают в Институте изучения войны.

Война против Украины как геноцид

С начала полномасштабного вторжения в Украину россияне обстреливают жилые дома и гражданскую инфраструктуру, в результате чего гибнут гражданские украинцы, в том числе дети.

На оккупированных территориях российские военные проводят фильтрации, пытают и убивают людей, которые занимают проукраинскую позицию.

После освобождения от российских оккупантов в населенных пунктах находят массовые захоронения и братские могилы с замученными украинцами. Также уже сотни детей были принудительно вывезены из Украины на территорию РФ.

14 апреля Верховная Рада признала действия России в Украине геноцидом украинского народа и призвала международное сообщество поступить так же.

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