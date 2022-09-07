На публику выпускать двойника очень рискованно, отметил юрист.

У президента России Владимира Путина могут быть оперативные двойники.

Оперативных двойников не выпускают на публику, рассказал бывший депутат Госдумы, юрист и правозащитник Марк Фейгин в интервью журналисту и основателю издания "Гордон" Дмитрию Гордону.

По его словам, выпускать двойника на публику очень рискованно. Собеседник добавил, что очень трудно подать абсолютно одинаковых людей.

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"...У него есть двойники оперативные: так, чтобы, если кого-то убьют, то не его. В трех машинах поехало три человека - кого грохнули, не поймешь. В это я охотно поверю. Но все-таки выпускать двойника просто на публику очень рискованно. Если бы я узнал о таком, это бы меня очень удивило", - добавил экс-депутат.

Ранее в СМИ не раз появлялась информация, что на публике якобы вместо Владимира Путина были его двойники. Ряд экспертов объясняли изменения во внешности президента РФ работой пластических хирургов.

В начале августа начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов говорил, что российского президента могут заменять двойники.

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