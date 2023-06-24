Глава ГУР отметил, что Пригожин "часто говорит правду" о ситуации в российской армии, в отличие от минобороны РФ.

Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что конфликт между главарем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным и российским военным руководством является "вполне реальным", а не постановочным.

"Я никак это не назову игрой на публику или фейком. Это конфликт вполне реалный, и они его в принципе не скрывают", - сказал Буданов.

Глава ГУР отметил, что Пригожин "часто говорит правду" о ситуации в российской армии, в отличие от Минобороны РФ, которые обычно врут.

"Почему это так режет глаз, на мой взгляд. Потому что Пригожин, в принципе, нравится это или не нравится, это сейчас не имеет значения. Он говорит в большей степени правду. Минобороны в большей степени говорит неправду. Если послушать отчеты Конашенкова, минобороны, вообще генштаба - там все хорошо, они побеждают, куда-то двигаются. Пригожин же говорит наоборот, что посмотрите вокруг - это точно не победоносная война, здесь в принципе уже не одержать победы; посмотрите какие просчеты, стрелять нечем, что делать войско не понимает, оно необучено. Поэтому это фейком не назовешь. Это встречный бой - правды с неправдой. Хотя и первое, и второе вполне работает на Российскую Федерацию, это тоже надо помнить", - заявил Буданов.

Переворот в России - Евгений Пригожин против Минобороны РФ

Как сообщал УНИАН, главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин 23 июня заявил, что военные Минобороны РФ по приказу руководства нанесли авиаудары по боевикам группировки. После этого "вагнеровцы" решили наказать виновных и пошли "останавливать" военное руководство своей страны.

За ночь "вагнеровцы" захватили Ростов, сообщалось о выстрелах. Также появилась информация об уничтожении членами ЧВК "Вагнер" двух вертолетов. Впоследствии "повар Путина" рассказал об уже трех сбитых вертолетах российской армии и пообещал продолжать.

Сегодня утром главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что его боевики взяли под контроль военные объекты города Ростов-на-Дону. Среди них - штаб Южного военного округа и военный аэродром. Впоследствии на территории штаба Евгений Пригожин встретился с заместителем министра обороны РФ Юнус-Беком Евкуровым. Главарь "вагнеровцев" потребовал привезти к нему начальника Генштаба России Валерия Герасимова и главу Минобороны РФ Шойгу, и пригрозил походом на Москву.

Ранее Пригожин заявил, что в РФ уже десятки силовиков поддержали членов частной военной компании "Вагнер", устроивших мятеж против военного руководства страны. Между тем, через полсуток после начала мятежа, российское минобороны решило записать обращение к наемникам ЧВК "Вагнер", в котором заявило, что их "обманом втянули в преступную авантюру Пригожина и участия в вооруженном мятеже".

Тем временем стало известно, что "вагнеровцы" за утро уже дошли до российского города Воронеж.

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