Они просят, чтобы наемники "Вагнера" обращались к МО РФ, им якобы гарантируют безопасность.

Министерство обороны Российской Федерации спустя 12 часов после начала мятежа Евгения Пригожина решило записать обращение к наемникам ЧВК "Вагнер".

Заявление опубликовано в Телеграмм-канале МО РФ. Российское Минобороны заявляет, что "вагнеровцев" "обманом втянули в преступную авантюру Пригожина и участию в вооруженном мятеже".

У Шойгу утверждают, что некоторые наемники Пригожина уже якобы обратились за помощью, они хотят безопасно вернуться в пункты постоянной дислокации.

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"Просим проявить благоразумие и скорее выйти на связь с представителями Минобороны России или правоохранительных органов. Мы гарантируем всем безопасность", - говорится в обращении.

Мятеж Пригожина – последние новости России

Вечером 23 июня главарь "вагнеровцев" Пригожин заявил, что по его наемникам был нанесен удар военными Минобороны РФ. У Шойгу эту информацию отрицают.

После этого главарь ЧВК "Вагнера" записал ряд аудио, в которых критиковал Шойгу и угрожал разобраться в ситуации в РФ.

Утром 24 июня Пригожин заявил, что его наемники взяли под контроль военные объекты Ростов-на-Дону. При этом он опубликовал видео, снятое, как утверждается на территории штаба Южного военного округа. Он потребовал встречи с Шойгу и Герасимовым, иначе - поход "вагнеровцев" на Москву.

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