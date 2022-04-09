Сотни мирных жителей города погибли от пуль русских солдат, когда Буча находилась под временным контролем врага.

Президент Владимир Зеленский подтвердил, что глава одного из европейских правительств требовал от Украины доказательств совершения россиянами массовых убийств в Буче.

Об этом пишет BILD со ссылкой на интервью Зеленского.

"Хуже всего, что слышал Зеленский в последние дни? Ведущий политик ЕС хотел получить от президента Украины доказательства того, что военные преступления в Буче не были инсценировкой! Риторика, которая в противном случае исходит из Кремля. На вопрос репортера BILD Ронцхаймера, является ли этот политик председателем европейского правительства, Зеленский четко ответил: Да", - пишет издание.

Однако Зеленский отказался называть фамилию политика, который сказал ему: "Покажите нам доказательства того, что это не постановка".

Вместе с тем, по данным источников Европейской правды, речь идет о премьера Венгрии Викторе Орбане.

Не понятно, где Орбан озвучил свое требование предоставить доказательства. после Бучанской резни, ведь, по данным "ЕП", общения официального Будапешта с украинской стороной не было.

Накануне высокие представители ЕС посетили Бучу, после чего заявили о полной поддержке Украины перед лицом российской агрессии и продолжении политики введения санкций против РФ.

Трагедия в Буче

Сотни мирных жителей города погибли от пуль русских солдат, когда Буча находилась под временным контролем врага.

После освобождения населенного пункта ВСУ увидели на улицах и в обстрелянных домах десятки тел погибших, у некоторых были связаны за спиной руки.

Впоследствии появились видеодоказательства причастности россиян к жестоким расправам над украинцами. Некоторых из жителей Бучи оккупанты расстреливали из танков, когда те передвигались на велосипедах.

Известно о фактах пыток и изнасилования несовершеннолетних.

Свою причастность Россия официально отрицает, утверждая, что это, мол, инсценировка Украиной "очередной провокации".

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