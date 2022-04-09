Виктор Орбан не поверил видео-и фотоматериалам из Бучи / REUTERS

Президент Владимир Зеленский подтвердил, что глава одного из европейских правительств требовал от Украины доказательств совершения россиянами массовых убийств в Буче.

Об этом пишет BILD со ссылкой на интервью Зеленского.

"Хуже всего, что слышал Зеленский в последние дни? Ведущий политик ЕС хотел получить от президента Украины доказательства того, что военные преступления в Буче не были инсценировкой! Риторика, которая в противном случае исходит из Кремля. На вопрос репортера BILD Ронцхаймера, является ли этот политик председателем европейского правительства, Зеленский четко ответил: Да", - пишет издание.

Однако Зеленский отказался называть фамилию политика, который сказал ему: "Покажите нам доказательства того, что это не постановка".

Вместе с тем, по данным источников Европейской правды, речь идет о премьера Венгрии Викторе Орбане.

Не понятно, где Орбан озвучил свое требование предоставить доказательства. после Бучанской резни, ведь, по данным "ЕП", общения официального Будапешта с украинской стороной не было.

Накануне высокие представители ЕС посетили Бучу, после чего заявили о полной поддержке Украины перед лицом российской агрессии и продолжении политики введения санкций против РФ.

Трагедия в Буче

Сотни мирных жителей города погибли от пуль русских солдат, когда Буча находилась под временным контролем врага.

После освобождения населенного пункта ВСУ увидели на улицах и в обстрелянных домах десятки тел погибших, у некоторых были связаны за спиной руки.

Впоследствии появились видеодоказательства причастности россиян к жестоким расправам над украинцами. Некоторых из жителей Бучи оккупанты расстреливали из танков, когда те передвигались на велосипедах.

Известно о фактах пыток и изнасилования несовершеннолетних.

Свою причастность Россия официально отрицает, утверждая, что это, мол, инсценировка Украиной "очередной провокации".

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