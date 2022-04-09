Президент Владимир Зеленский подтвердил, что глава одного из европейских правительств требовал от Украины доказательств совершения россиянами массовых убийств в Буче.
Об этом пишет BILD со ссылкой на интервью Зеленского.
"Хуже всего, что слышал Зеленский в последние дни? Ведущий политик ЕС хотел получить от президента Украины доказательства того, что военные преступления в Буче не были инсценировкой! Риторика, которая в противном случае исходит из Кремля. На вопрос репортера BILD Ронцхаймера, является ли этот политик председателем европейского правительства, Зеленский четко ответил: Да", - пишет издание.
Однако Зеленский отказался называть фамилию политика, который сказал ему: "Покажите нам доказательства того, что это не постановка".
Вместе с тем, по данным источников Европейской правды, речь идет о премьера Венгрии Викторе Орбане.
Не понятно, где Орбан озвучил свое требование предоставить доказательства. после Бучанской резни, ведь, по данным "ЕП", общения официального Будапешта с украинской стороной не было.
Накануне высокие представители ЕС посетили Бучу, после чего заявили о полной поддержке Украины перед лицом российской агрессии и продолжении политики введения санкций против РФ.
Трагедия в Буче
Сотни мирных жителей города погибли от пуль русских солдат, когда Буча находилась под временным контролем врага.
После освобождения населенного пункта ВСУ увидели на улицах и в обстрелянных домах десятки тел погибших, у некоторых были связаны за спиной руки.
Впоследствии появились видеодоказательства причастности россиян к жестоким расправам над украинцами. Некоторых из жителей Бучи оккупанты расстреливали из танков, когда те передвигались на велосипедах.
Известно о фактах пыток и изнасилования несовершеннолетних.
Свою причастность Россия официально отрицает, утверждая, что это, мол, инсценировка Украиной "очередной провокации".