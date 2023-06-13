Необходимое оборудование планируют приобрести в течение ближайших месяцев.

Великобритания анонсировала пакет военной помощи для Украины на 92 млн фунтов (около $116 миллионов). Он будет содержать вооружение для повышения эффективности украинской ПВО.

Как говорится в сообщении Британского правительства, соответствующее оборудование планируют приобрести через Международный фонд для Украины (IFU) уже в ближайшие месяцы для усиления способности Украины защищать свою критически важную инфраструктуру, гражданское население и личный состав на фронте.

"Великобритания внесла еще 250 миллионов фунтов стерлингов в Международный фонд для Украины, и вместе с союзниками и партнерами через фонд мы предоставляем пакет противовоздушной обороны, чтобы помочь Украине защитить свою критически важную национальную инфраструктуру и защититься от неизбирательных российских воздушных ударов", – заявил британский министр обороны Бен Уоллес.

Военная помощь Украине: актуальные новости

13 июня Соединенные Штаты Америки объявили о выделении Украине военной помощи на сумму 325 миллионов долларов. В новый пакет войдут патроны, боеприпасы для комплексов NASAMS и HIMARS, а также БМП Bradley.

Кроме того, наша страна получит еще пять батарей Patriot. Компания-производитель планирует завершить их изготовление до конца 2024 года. Отмечается, что сейчас в Украине только две батареи этих комплексов.

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