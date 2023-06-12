Сейчас ВСУ имеют на вооружении только две такие батареи.

Компания Raytheon Technologies планирует изготовить еще пять батарей системы противовоздушной обороны Patriot для Украины до конца 2024 года.

Генеральный директор компании Грег Хейс в комментарии The Wall Street Journal заявил, что Raytheon Technologies увеличит производство до 12 батарей Patriot в год.

Отмечается, что сейчас Украина имеет только две такие батареи, предоставленные Нидерландами и США. Каждая из них имеет восемь пусковых установок и другое необходимое оборудование.

Хейс подчеркнул, что Raytheon Technologies была очень впечатлена эффективностью комплекса, который наряду с другими системами ПВО в Украине уничтожил почти 90% российских целей. Как добавляется, Украина доработала программное обеспечение Patriot, чтобы он мог отслеживать и уничтожать гиперзвуковые ракеты, летящие вдвое быстрее, чем было задумано для сбивания этим ПВО.

WSJ пишет, что ВСУ располагают ракетами PAC-2, которые используют заряд взрывчатого вещества для поражения целей, а также PAC-3, которые уничтожают ракету или самолет на высокой скорости.

Patriot в Украине

Как ранее сообщал УНИАН, в конце мая системы ПВО Patriot вышли на боевое дежурство в Украине. Оккупанты, бесясь, начали чаще обстреливать территорию нашей страны в попытках уничтожить западные установки.

Ночью 16 мая Россия атаковала Украину ракетами Х-47 "Кинжал" - все шесть были запущены в сторону Киева и уничтожены силами украинской ПВО.

Спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат ответил на вопрос, могут ли у нас закончиться ракеты к этой системе ПВО. По его словам, 50 стран мира, которые поддерживают Украину, будут оказывать помощь столько, сколько нужно.

Вас также могут заинтересовать новости: