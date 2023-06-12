Компания Raytheon Technologies планирует изготовить еще пять батарей системы противовоздушной обороны Patriot для Украины до конца 2024 года.
Генеральный директор компании Грег Хейс в комментарии The Wall Street Journal заявил, что Raytheon Technologies увеличит производство до 12 батарей Patriot в год.
Отмечается, что сейчас Украина имеет только две такие батареи, предоставленные Нидерландами и США. Каждая из них имеет восемь пусковых установок и другое необходимое оборудование.
Хейс подчеркнул, что Raytheon Technologies была очень впечатлена эффективностью комплекса, который наряду с другими системами ПВО в Украине уничтожил почти 90% российских целей. Как добавляется, Украина доработала программное обеспечение Patriot, чтобы он мог отслеживать и уничтожать гиперзвуковые ракеты, летящие вдвое быстрее, чем было задумано для сбивания этим ПВО.
WSJ пишет, что ВСУ располагают ракетами PAC-2, которые используют заряд взрывчатого вещества для поражения целей, а также PAC-3, которые уничтожают ракету или самолет на высокой скорости.
Patriot в Украине
Как ранее сообщал УНИАН, в конце мая системы ПВО Patriot вышли на боевое дежурство в Украине. Оккупанты, бесясь, начали чаще обстреливать территорию нашей страны в попытках уничтожить западные установки.
Ночью 16 мая Россия атаковала Украину ракетами Х-47 "Кинжал" - все шесть были запущены в сторону Киева и уничтожены силами украинской ПВО.
Спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат ответил на вопрос, могут ли у нас закончиться ракеты к этой системе ПВО. По его словам, 50 стран мира, которые поддерживают Украину, будут оказывать помощь столько, сколько нужно.