Жена сына президента США Беттина Андерсон заявила, что "это был чрезвычайно щедрый свадебный подарок от друга".

Супруга сына президента Дональда Трампа-младшего Беттина Андерсон в понедельник, 14 сентября, опубликовала пост в Instagram, в котором подтвердила, что российский олигарх Умар Кремлев организовал часть их майских свадебных торжеств на частном острове на Багамах в качестве "чрезвычайно щедрого свадебного подарка", сообщает CBS News.

Издание сообщило, что её пост появился после того, как в понедельник утром ProPublica опубликовала статью под заголовком: "Свадьбу Дональда Трампа-младшего на Багамах тайно финансировал российский олигарх, близкий к Путину".

Андерсон отметила, что российский бизнесмен, которого она назвала "нашим дорогим другом", устроил после их свадьбы два вечера торжеств.

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В статье отмечается, что Кремлев является генеральным секретарем Международной федерации бокса и соратником президента России Владимира Путина.

Супруга сына президента США отметила, что сама свадьба была только для семьи. Президент Трамп не присутствовал, сославшись на свои обязанности в Вашингтоне.

"Следующие выходные на самом деле были заранее запланированы как веселые выходные с друзьями. Мы никогда не планировали, что это будет наш свадебный уик-энд. Когда изменились наши первоначальные планы относительно свадьбы, мы просто решили пожениться раньше и приехали на уже запланированный уик-энд как молодожёны. Наш дорогой друг Умар очень щедро устроил для нас две невероятные вечеринки после нашей свадьбы. Это был чрезвычайно щедрый свадебный подарок от друга, и мы были и остаемся за это невероятно благодарны", – рассказала Андерсон.

Издание отметило, что непонятно, как они познакомились с Кремлевым. Андерсон указала в своём посте: "Дружба не нуждается в политических мотивах".

"Нам повезло иметь замечательных друзей со всего мира, и мы никогда не будем стесняться или извиняться за то, что благодарны им. Никакого заговора не было", – подчеркнула Андерсон.

Издание сообщило, что, по оценкам Forbes, чистый капитал Дональда Трампа-младшего составляет примерно 300 миллионов долларов.

CBS News обратилось к "Trump Organization" с вопросом, почему Трамп-младший, занимающий должность исполнительного вице-президента этой компании, принял этот подарок.

Примечательно, что пресс-служба Кремлева сообщила ProPublica в заявлении, что он и Трамп-младший "поддерживают дружеские отношения" и впервые встретились "несколько лет назад".

В заявлении отмечается, что Кремлев "никогда не обсуждал политические вопросы ни с одним из своих американских друзей и знакомых".

Заявления Трампа о Путине

Ранее УНИАН сообщал, что президент США рассказал, что провел "отличный разговор" с российским президентом после того, как его спецпосланцы посетили Москву и Киев по вопросу мирного урегулирования войны в Украине. Трамп заявил, что Путин "хочет заключить соглашение". Он добавил, что если и президент Украины Владимир Зеленский хочет заключить соглашение, "это было бы очень хорошо". На вопрос журналиста, почему тогда это соглашение до сих пор не подписано, президент США заявил, что "эти двое ненавидят друг друга".

Также мы писали, что Трамп не верит в намерения президента РФ атаковать страны НАТО. Глава Белого дома отметил, что "общается с Путиным" и "хорошо его знает". Поэтому он уверен в том, что "Путин не намерен нападать на территорию НАТО". Таким образом, президент США прокомментировал обвинения Берлина в адрес Москвы после инцидента с беспилотником, на борту которого находились взрывчатые вещества.

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