Польша едва не сбила украинский МиГ-29: в СМИ рассказали подробности инцидента

Ни командование, ни пилот польского F-16 не смогли опознать объект, двигавшийся непосредственно у границы.

Польские военные ночью 30 июля во время российской атаки на Украину не видели на радарах украинский истребитель МиГ-29, из-за чего мог произойти "дружественный огонь", рассказал в интервью Rzeczpospolita оперативный командующий Вооруженными силами Польши Иренеуш Новак.

Новак сообщил, что в ту ночь на востоке Польши дежурила пара боевых самолетов. Один из них заканчивал дозаправку в воздухе, а второй находился вблизи польско-украинской границы. Около 03:40 ни командование, ни пилот польского F-16 не могли идентифицировать ещё один объект, двигавшийся непосредственно у границы.

Как оказалось, это был украинский МиГ-29, за которым следили и польский F-16, и часть наземных комплексов противовоздушной обороны Польши.

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По словам Новака, если бы украинский пилот потерял бдительность буквально на 30 секунд и залетел в польское воздушное пространство, полякам, возможно, пришлось бы решать, открывать ли по нему огонь.

Отмечается, что тем временем второй самолет дежурной пары, только что завершив дозаправку, уже через две минуты оказался вблизи российской крылатой ракеты, пересек её траекторию и был готов к перехвату, если бы полёт длился дольше.

Оперативный командующий Вооруженными силами Польши после анализа этой атаки заявил, что на 80% уверен в том, что попадание ракеты Х-101 в поле вблизи села Тарнава-Колония не было случайностью.

По его словам, траектория ракеты не имела альтернативной цели на территории Украины и вела именно туда, куда она в итоге и попала.

Новак также объяснил, почему польская сторона долгое время не знала о передвижении украинской авиации вблизи границы.

Оказывается, что украинская система управления и контроля ПВО "Вираж" – платформа, координирующая сбор данных об угрозах на основе сети акустических датчиков, в частности смартфонов с микрофонами на столбах по всей стране, – до инцидента передавала Польше информацию только о российских ракетах и дронах, которые потенциально могли нарушить польское воздушное пространство.

При этом Украина намеренно не раскрывала данные о собственных самолетах, поскольку информация о передвижениях украинской авиации чрезвычайно чувствительна для Киева. Отмечается, что для России такие самолеты на земле – легкая цель, а сокрытие их местонахождения касается вопроса выживания пилотов.

В статье указывается, что после этого инцидента Оперативное командование Польши направило письмо начальнику Генштаба и командующему Воздушными силами Украины с просьбой информировать польскую сторону о передвижениях украинской авиации вблизи границы. После этого Киев начал это делать.

Падение российской ракеты в Польше: что известно

Ранее УНИАН сообщал, что ночью 30 июля в Польше включали сирены во время удара РФ по Украине. В Люблине и большинстве населенных пунктов Люблинского воеводства власти подтвердили, что существовала угроза атаки с воздуха. В Белгорайском повете между населенными пунктами Тарнава-Колония и Бискупице был слышен мощный взрыв. Полицейский патруль, выехавший на место происшествия, обнаружил на поле воронку примерно в 2 км от зданий, а также разбросанные элементы неопознанного объекта.

Также мы писали, что премьер-министр Польши Дональд Труск впоследствии подтвердил, что ракета, залетевшая в воздушное пространство Польши, была российской. Туск уточнил, что это была крылатая ракета Х-101. Премьер Польши подчеркнул, что противовоздушная оборона Польши была готова сбить ракету, если бы она продолжила полет.

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