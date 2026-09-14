После тяжёлой болезни скончалась легендарная народная артистка Украины

Яблонская вошла в Национальный реестр рекордов Украины за "Самый длительный период выступлений на театральной сцене".

После тяжелой болезни на 99-м году жизни скончалась народная артистка Украины Галина Яблонская, сообщил в Facebook театральный критик, заслуженный деятель искусств Украины Василий Неволов.

"Хочу сообщить вам, театральная семья, печальную новость: сегодня улетела в Вырий душа Великой Артистки и Патриотки, народной артистки Украины, кавалера Орденов Княгини Ольги, лауреатки премии имени Марии Заньковецкой, премии "Бронек" и художественной премии "Киев" имени Амвросия Бучмы, почетной председательницы международного проекта-конкурса "Тарас Шевченко объединяет народы", жительницы Ивано-Франковска с семидесятилетним творческим стажем, не одинокой "Одинокой леди" – Галины Гиляровны Яблонской! После тяжёлой болезни на 99-м году перестало биться её измученное сердце...", – написал он.

Неволов поделился, что в последние несколько десятков лет самой большой радостью и самым энергоемким "творческим бременем" Галины Гиляровны были созданный ею, выращенный и вылелеянный Героический театр "Память" и проект-конкурс "Шевченко объединяет народы".

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"Удивительно, как у этой самоотверженной женщины на всё хватало времени, здоровья, мудрости, таланта и доброты?! Невероятно... Наша благодарность Вам за всё безгранична... и вечна, как то наследие, которое Вы нам оставили!", – добавил театральный критик.

Галина Яблонская: биография

Яблонская родилась 2 января 1928 года в Умани. Ее мать была актрисой, а отчим – актером и режиссером. На театральную сцену будущая народная артистка впервые вышла в шестилетнем возрасте, сыграв эпизодическую роль мальчика.

В возрасте 8 лет она получила роль Топси в спектакле "Хижина дяди Тома" Винницкого государственного театра.

В театр Франко Яблонская пришла в 1951 году. До этого она выступала в театрах Проскурова, Каменца-Подольского, Могилева-Подольского, Винницы и Днепра. Ее первым режиссером в театре имени Франко был легендарный Амвросий Бучма.

Яблонская была ученицей Бучмы и современницей Гната Юры, Натальи Ужвий, Нонны Копержинской и других выдающихся представителей украинского театра.

Артистка была старейшиной труппы Национального театра имени Ивана Франко. На сцену театра она выходила до глубокой старости и лишь в последние два года жизни перестала участвовать в спектаклях.

Примечательно, что Яблонская вошла в Национальный реестр рекордов Украины за "Самый длительный период выступлений на театральной сцене". Одной из её знаковых работ стала главная роль Олеси Богдановны в спектакле "Одинокая леди". Сотый показ спектакля состоялся в феврале 2020 года.

За десятилетие работы в театре Франко Яблонская сыграла десятки ролей. Среди них – Галя в "Назаре Стодоле", Регина в "Перекрестных тропах", Настя в "Украденном счастье", леди Макдуф в "Макбете", Ольга Франко в "Тайне бытия" и Олеся Богдановна в "Одинокой леди".

Артистка также основала и возглавила Международную лигу "Матери и сестры – молодежи Украины", а в 2007 году по её инициативе был создан Героический театр "Память". Она выступала с сольными программами, работала на радио и телевидении.

В 1960 году Яблонской присвоили звание заслуженной артистки УССР, а в 1982 году – народной артистки УССР. Она также была полной кавалершей ордена княгини Ольги.

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