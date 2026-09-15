Истребители НАТО впервые сбили вражеский беспилотник в Литве: Науседа рассказал первые подробности

Через несколько минут после полуночи Департамент пожарной охраны и спасательных служб (PAGD) сообщил, что на территорию Литвы проник дрон.

В ночь на вторник, 15 сентября, истребители НАТО впервые сбили беспилотник в воздушном пространстве Литвы, сообщил в соцсети Х президент Литвы Гитанас Науседа.

По имеющимся данным, литовские военные заранее предупредили население с помощью уведомлений, пришедших на мобильные телефоны, о возможной воздушной угрозе.

Науседа поблагодарил союзников за оперативное реагирование на вторжение беспилотника в воздушное пространство страны.

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"Беспилотник, который только что вошел в воздушное пространство Литвы, был уничтожен истребителями НАТО. Благодарю личный состав союзников за оперативную реакцию", – говорится в его заявлении.

Президент Литвы отметил важность таких действий на фоне усиления российской агрессии против Украины:

"В связи с усилением агрессии России против Украины такая готовность имеет жизненно важное значение для нашего региона. Вместе с нашими союзниками по НАТО Литва будет защищать свое воздушное пространство".

Литовское издание LRT сообщило, что через несколько минут после полуночи Департамент пожарной охраны и спасательных служб (PAGD) сообщил, что на территорию Литвы вторгся дрон, в нескольких районах страны была объявлена вероятная воздушная опасность (желтый уровень).

Примерно через 30 минут стало известно, что дрон был сбит в воздухе. В 01:00 руководитель НКВЦ Вилмантас Виткаускас уточнил в эфире LRT, что дрон был сбит в Каунасской области, Кайшадорском районе, по предварительным данным – вблизи села Праткуны.

В статье указывается, что к месту происшествия выехали военная полиция Литвы, сотрудники полиции и других служб.

"Подразделения выехали, чтобы установить, что это за дрон, каковы его параметры и какова была цель полета", – пояснил Виткаускас.

По словам руководителя НКВЦ, дрон был сбит в сельской местности, недалеко от Каунасских озер.

По его словам, пока нет информации о пострадавших людях или нанесенном ущербе.

"Это будет сложно, но поиски продолжаются и ночью. Мы приложим все усилия, чтобы найти их как можно быстрее", – заявил руководитель НКВЦ.

По предварительным данным, дрон, вероятно, влетел в Литву с территории Беларуси.

"Да, из Беларуси. Затем Лентвари, Тракайский район – этот объект двигался в западном направлении", – рассказал руководитель НКВЦ, описывая предварительную траекторию движения дрона.

Инциденты с дронами в Литве

Ранее УНИАН сообщал, что в отчете военной разведки Литвы говорилось, что Россия рассматривает возможность использовать захваченные беспилотники украинского производства для атак на критически важную инфраструктуру в Балтийском регионе. В частности, в отчете отмечалось, что Россия может задействовать захваченные украинские беспилотники, чтобы попытаться создать неопределенность относительно происхождения атаки и с целью скрыть ответственность за любые удары по территории НАТО. Министр обороны Литвы Робертас Каунас также подтвердил эту оценку.

Также мы писали, что в ночь на понедельник, 23 марта, в приграничном районе Литвы – деревне Лависас Варенского района Литвы, расположенной на границе с Беларусью, – упал и взорвался беспилотник. Дрон упал и взорвался вблизи озера. На месте падения был найден двигатель, который используется в некоторых дронах. По словам майора литовской армии, взрывчатых веществ найдено не было, но это не означает, что их не было.

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