Российская Федерация к границам Украины стянула около 130 тысяч военных.

Премьер Британии Борис Джонсон посетит "украинский регион" и проведет кризисные переговоры с российским президентом Владимиром Путиным на следующей неделе на фоне опасений возможного российского вторжения.

Об этом пишет The Guardian со ссылкой на источники в правительстве.

Собеседники издания подчеркивают, что Джонсон полон решимости "ускорить дипломатические усилия" и "усилить сдерживание, чтобы избежать кровопролития в Европе".

"Он повторит необходимость того, чтобы Россия отступила и вернулась к дипломатии", - пояснил источник.

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Кроме того, ожидается, что в понедельник МИД Британии объявит о более жестких санкциях против РФ, а это значит, что Британия нацелится на стратегические и финансовые интересы России, несмотря на опасения США по поводу объема "грязных" денег РФ в Лондоне.

Американские дипломаты выразили обеспокоенность тем, что любые санкции, введенные против России в связи с потенциальным конфликтом, окажутся неэффективными из-за большого количество российских богатств в Британии.

На этой неделе министр обороны Британии Бен Уоллес совершил ряд рабочих поездок в европейские страны, чтобы убедить правительства государств предоставить Украине оружие.

В течение последней недели Британия отправила Украине 2 тысячи единиц легкого противотанкового оружия и инструкторов.

Первой остановкой Уоллеса в Европе стали Нидерланды. Правительство этой страны теперь рассматривает возможность отправки бронежилетов и снайперских винтовок.

Одновременно Германия продолжает сопротивляться, объясняя решение опасениями относительно новой эскалации со стороны России.

Польша и Латвия публично раскритиковали позицию Берлина. Вместо этого ФРГ поставляет Украине так называемую "несмертельную" помощь, включая полевые госпитали и военные каски.