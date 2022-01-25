Отказ Германии согласовывать поставки оружия из Эстонии для Украины является большим разочарованием, подчеркнул премьер Польши.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий разочарован позицией Германии, которая заблокировала передачу эстонских гаубиц Украине для защиты от российской агрессии.

Об этом глава польского правительства написал на своей странице в Facebook.

"С беспокойством наблюдаю за ситуацией в Украине и за реакцией наших соседей из Германии перед лицом угрозы со стороны России. Большим разочарованием, среди прочего, является отказ Германии согласовывать поставки оружия из Эстонии государству, которое готовится защищаться от агрессора", - написал Моравецкий.

"К сожалению, черный сценарий, о котором мы давно предупреждали - строительство "Северного потока-2", газовый шантаж России, миллиарды, вложенные Путиным в Европу, а также деньги, "вложенные" в бывших политиков и лоббистов, дают ему инструменты, чтобы терроризировать другие европейские страны", - добавил премьер Польши.

Моравецкий подчеркнул, что Польша поддерживает Украину на ее пути к евроинтеграции и выступает против российской агрессии.

"На протяжении многих лет Польша решительно поддерживала украинский путь к интеграции с Европой и Западом. Мы последовательно выступаем против дальнейших актов агрессии со стороны России, таких как незаконный захват Крыма. И наш голос сегодня на стороне киевских соседей. Мы стоим на стороне украинской свободы, демократии, безопасности и права украинцев суверенно решать судьбу своего народа. Мы также на стороне мира", - отметил польский премьер.

Моравецкий подчеркнул, что "экономические и энергетические интересы какой-то европейской страны не могут рассматриваться как повод для агрессии против нашего соседа".

Как сообщал УНИАН, Германия отказывается выдавать разрешение на запрос своего союзника по НАТО Эстонии о передаче украинской армии оружия немецкого производства.

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Напомним, Германия является одной из стран ЕС, которые отказываются предоставлять Украине оружие для защиты от российской агрессии. В частности, 14 декабря СМИ сообщили, что бывшая канцлер Германии Ангела Меркель лично блокировала продажу Украине оружия через агентство НАТО по поддержке и снабжению.

Кроме того, сообщалось, что эту возможность также блокировали Нидерланды. Однако недавно в Нидерландах изменили свою позицию и заявили, что их правительство открыто к военной помощи Украине в вопросе поставки оборонного вооружения.

30 декабря новая министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что не поддерживает поставки оружия Украине. По ее мнению, "дальнейшее военное обострение не принесет Украине большей безопасности".

16 января посол Украины в ФРГ Андрей Мельник в очередной раз призвал Берлин предоставить Украине вооружение. По словам украинского дипломата, нежелание нового правительства Германии поставлять оружие "очень огорчает" на фоне наращивания сил РФ на границе с Украиной. "Теперь настал момент истины, - кто есть настоящий друг", - подчеркнул Мельник.

17 января в Киеве глава МИД Германии заявила, что позиция Германии в вопросе поставки в Украину оружия остается неизменной.

18 января канцлер Германии Олаф Шольц подтвердил, что правительство Германии не планирует поставлять оружие Украине, но будет пытаться дипломатическим путем отвлечь возможность вторжения Российской Федерации в Украину.

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