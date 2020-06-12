Разрушать памятники – лгать об истории: Борис Джонсон отказался сносить статую Черчилля

Власти в Лондоне закрыли фанерными щитами некоторые памятники в британской столице, опасаясь актов вандализма.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что снос исторических памятников может считаться попыткой солгать об истории страны или подвергнуть цензуре прошлое.

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Статую Уинстона Черчилля, которую предлагали снести активисты, премьер назвал «постоянным напоминанием о достижениях того в спасении страны - и всей Европы - от фашистской и расистской тирании».

«Да, Черчилль иногда высказывал мнения, которые являются неприемлемыми для нас сегодня, но он был героем, и он полностью заслуживает своего мемориала. Статуи в наших городах были установлены предыдущими поколениями. У них были другие точки зрения, другое понимание добра и зла. Но эти статуи учат нас нашему прошлому со всеми его недостатками. Разрушать их - значит лгать о нашей истории и обеднять образование будущих поколений», – отметил он.

12 июня лондонские власти закрыли фанерными щитами некоторые памятники в британской столице, опасаясь актов вандализма.

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