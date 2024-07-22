Обычно эти B-52H Stratofortress базируются в Луизиане.

США перебросили в Румынию два стратегических бомбардировщика B-52H Stratofortress для участия в операции Bomber Task Force Europe. Об этом сообщает Европейское командование армии США.

Бомбардировщики, которые обычно базируются на авиабазе Барксдейл в штате Луизиана, 21 июля прибыли на авиабазу Михаила Когалничяну, расположенную чуть более чем в 100 километрах от границы с Одесской областью Украины. Отмечается, что во время перелета над нейтральными водами Баренцева моря в рамках международного права, на перехват этих бомбардировщиков Россия направила два своих самолета. Однако бомбардировщики не меняли курса и продолжили полет по запланированному маршруту без инцидентов.

"После развертывания они будут действовать как 20-я экспедиционная бомбардировочная эскадрилья и интегрироваться с союзниками по НАТО и другими международными партнерами для синхронизации возможностей и обеспечивать выполнение обязательств по безопасности в зоне ответственности Европейского командования США", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что это первый случай в истории, когда американские стратегические бомбардировщики будут выполнять операции с территории Румынии.

Отмечается, что регулярное развертывание стратегических бомбардировщиков США в Европе демонстрирует, насколько США и другие страны НАТО готовы, настроены и хорошо подготовлены к интеграции в рамках Альянса и с другими партнерами для сдерживания угрозы и защиты Альянса.

НАТО усиливает свою восточную границу

Как писал УНИАН, Германия разрабатывает планы по перемещению войск НАТО в случае войны с РФ. Берлин готовится перебросить через свою территорию 800 тысяч военнослужащих НАТО в случае конфликта с Россией.

Также мы рассказывали, что на севере Польши появилась новая база ПВО США, предназначенная для обнаружения и перехвата баллистических ракет. Выступая в кулуарах саммита НАТО в Вашингтоне, глава Альянса Йенс Столтенберг сказал, что готовность базы является важным шагом для трансатлантической безопасности перед лицом растущей угрозы, исходящей от баллистических ракет.

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