Президент Украины Владимир Зеленский и президент Румынии Клаус Йоханнис подписали Соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности. Об этом сообщает официальный сайт президента Украины.
В соглашении отмечается, что Румыния передаст Украине систему Patriot.
В нем сказано, что Румыния примет участие в обеспечении безопасности на море в Черноморском регионе.
"Румыния вносит свой вклад в обеспечение безопасности на море в Черноморском регионе, в частности через коалицию возможностей морской безопасности", - отмечается в нем.
Также Румыния будет сотрудничать с Украиной для осуществления усилий по разминированию Черного моря, включая усилия по совместной борьбе с дрейфующими морскими минами.
Предусмотрено, что Румыния обеспечит индивидуальные и коллективные тренинги для Сил безопасности и обороны Украины, включая программы подготовки инструкторов.
Румыния вместе с партнерами будет активно предоставлять возможности учебному центру F-16 (FTC), который принадлежит Вооруженным силам Румынии, для подготовки украинских пилотов как свой практический вклад в коалицию возможностей Военно-воздушных сил.
В соглашении отмечается, что, в частности, в случае значительной эскалации российской агрессии против Украины, Румыния предоставит Украине, при необходимости, немедленную и постоянную помощь в сфере безопасности, военную технику всех видов и экономическую помощь, будет искать согласия в рамках ЕС о наложении экономических и других санкций на Россию.
Соглашения по безопасности Украины - детали
Украина подписала соглашения по безопасности с более чем 20 странами. Ими предусмотрена поддержка Украины, в частности, в военной и экономической сферах.
8 июля Украина и Польша в Варшаве подписали соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности.
Соглашение заключили президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Польши Дональд Туск.
В тексте соглашения сказано, что в 2024 году Польша предоставит несколько пакетов существенной военной помощи и продолжит оказывать значительную поддержку в течение следующих 10 лет.
При этом, Польша рассмотрит возможность передачи Украине не менее одной дополнительной эскадрильи МиГ-29 (не менее 14 истребителей).