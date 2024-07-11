Румыния вносит свой вклад в обеспечение безопасности на море в Черноморском регионе.

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Румынии Клаус Йоханнис подписали Соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности. Об этом сообщает официальный сайт президента Украины.

В соглашении отмечается, что Румыния передаст Украине систему Patriot.

В нем сказано, что Румыния примет участие в обеспечении безопасности на море в Черноморском регионе.

"Румыния вносит свой вклад в обеспечение безопасности на море в Черноморском регионе, в частности через коалицию возможностей морской безопасности", - отмечается в нем.

Также Румыния будет сотрудничать с Украиной для осуществления усилий по разминированию Черного моря, включая усилия по совместной борьбе с дрейфующими морскими минами.

Предусмотрено, что Румыния обеспечит индивидуальные и коллективные тренинги для Сил безопасности и обороны Украины, включая программы подготовки инструкторов.

Румыния вместе с партнерами будет активно предоставлять возможности учебному центру F-16 (FTC), который принадлежит Вооруженным силам Румынии, для подготовки украинских пилотов как свой практический вклад в коалицию возможностей Военно-воздушных сил.

В соглашении отмечается, что, в частности, в случае значительной эскалации российской агрессии против Украины, Румыния предоставит Украине, при необходимости, немедленную и постоянную помощь в сфере безопасности, военную технику всех видов и экономическую помощь, будет искать согласия в рамках ЕС о наложении экономических и других санкций на Россию.

Соглашения по безопасности Украины - детали

Украина подписала соглашения по безопасности с более чем 20 странами. Ими предусмотрена поддержка Украины, в частности, в военной и экономической сферах.

8 июля Украина и Польша в Варшаве подписали соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности.

Соглашение заключили президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Польши Дональд Туск.

В тексте соглашения сказано, что в 2024 году Польша предоставит несколько пакетов существенной военной помощи и продолжит оказывать значительную поддержку в течение следующих 10 лет.

При этом, Польша рассмотрит возможность передачи Украине не менее одной дополнительной эскадрильи МиГ-29 (не менее 14 истребителей).

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