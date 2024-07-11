Новая база ПВО США на севере Польши, предназначенная для обнаружения и перехвата баллистических ракет.

Новая база ПВО США на севере Польши, предназначенная для обнаружения и перехвата баллистических ракет, готова к работе. Об этом объявили в НАТО, сообщает Reuters.

Выступая в кулуарах саммита НАТО в Вашингтоне, глава Альянса Йенс Столтенберг сказал, что готовность базы является важным шагом для трансатлантической безопасности перед лицом растущей угрозы, исходящей от баллистических ракет.

"Как оборонительный Альянс мы не можем игнорировать эту угрозу. Противоракетная оборона является важным элементом основной задачи НАТО - коллективной обороны", - добавил он.

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Столтенберг также отметил, что баллистические ракеты широко используются на Ближнем Востоке и в войне в Украине.

Система, получившая название Aegis Ashore, базируется в северном польском городе Редзиково.

Союзный противоракетный щит призван защитить граждан, территорию и вооруженные силы Европы от атак баллистических ракет.

Среди других ключевых элементов щита - второй объект Aegis Ashore в Румынии, эсминцы ВМС США, базирующиеся в испанском порту Рота, и радар раннего предупреждения, расположенный в турецком городе Кюреджик.

НАТО утверждает, что Aegis Ashore носит исключительно оборонительный характер. На двух базах перехватчиков в Польше и Румынии размещено около 200 военнослужащих, а база в румынском городе Девеселу функционирует с 2016 года.

Россия наращивает производство оружия - подробности

Ранее министр обороны Литвы заявил, что Россия восстановила свою военную экономику гораздо быстрее, чем ожидалось. Сейчас страна-террорист производит гораздо больше артиллерийских боеприпасов, чем до начала большой войны в Украине.

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